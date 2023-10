Wooden Camera: Zubehör für Komodo-X

Zubehör der Elite-Baureihe von Wooden Camera für die Red-Kamera Komodo-X.

Wer seine Komodo-X mit hochwertigem Cine-Zubehör ausstatten will, wird nun auch bei Wooden Camera fündig — und kann Camera-Accessory-Kits in verschiedenem Umfang erwerben. »Diese Kamera bietet eine noch nie dagewesene Leistung in einem sehr kompakten Setup«, erklärt Dominick Aiello, Senior Director of Accessories von Wooden Camera. »Deshalb haben wir hierfür auch ein modulares Zubehörsystem entwickelt, das es den Crews ermöglicht, das kompakte Kameragehäuse dynamisch zu einem vollwertigen Cine-System zu erweitern, ohne dabei Kompromisse bei Größe oder Gewicht eingehen zu müssen.«

»Zu den Highlights der zur Komodo-X passenden Elite-Zubehör-Produkte gehören eine Arca-Baseplate, ein neues Cage-System, das Ultra-Handle-System, eine neue D-Box und neue Side Grips«, führt Aiello aus.

Arca-Baseplate: Diese Baseplate wurde für zwei 15-mm-Stangen entwickelt und ermöglicht die optimale Objektivhöhe für Studio-Setups. Die Baseplate wird mit einem Schnellspannhebel geliefert, der mit dem Arcs-Riser verwendet werden kann, wenn leichte Konstruktionen erforderlich sind. Diese Grundplatte enthält einen Schwalbenschwanz für die Verwendung mit 15- oder 19-mm-Bridgeplates.

Cage-System: Dieses System nutzt die Befestigungspunkte an der Oberseite des Kameragehäuses in Kombination mit den Side Rails. Gleichzeitig bietet dieser Cage auch Befestigungspunkte für die Rückseite und beide Seiten der Kamera. Dieses System verbessert die Konfigurierbarkeit und bietet eine stabile Basis für die Ausstattung des Kameragehäuses mit weiterem Zubehör. Die integrierte Accessory Rail Clamp bietet eine Schnellverschlussfunktion für bestimmte kompatible Zubehörteile wie weitere Plates oder die B-Box von Wooden Camera. Das Cage-System kann mit einer Top Cheese Plate ausgestattet werden, die direkt mit der Kamera verbunden werden kann und die Kontaktstifte der Kamera durch die Platte hindurchführt. Das ermöglicht die Montage des Ultra Handle Red Risers mit seiner 3-Pin-Run-Stop-Fähigkeit, aber man kann sie auch einfach als Erweiterung der Rigging-Optionen mit der Rigging Top Plate nutzen.

Ultra-Handle-System: Ein modulares, integriertes System, das mit einem Riser geliefert wird. Dessen Kontakte ermöglichen es, einen 3-poligen Stecker mit Auslösefunktion durch den Griff zu führen, wodurch man die Kamera starten und stoppen kann. Zum System gehört auch ein ¼-Zoll-20-Gewinde für zusätzliche Stabilität und ein rutschfester 4-Zoll-Griff mit langlebigen Bocote-Hartholzeinlagen für mehr Komfort. Der Griff hat zwei Durchgangslöcher für den Sechskantschlüssel, mit dem man den Griff befestigen kann. Zum Lieferumfang des Ultra-Handle-Systems gehören außerdem zwei 3-Zoll-Griffverlängerungen, eine 1-Zoll-Verlängerung und eine rechtwinklige Verlängerung sowie 24 Farbringe (je sechs in Rot, Blau, Grün und Gelb).

D-Box: Die D-Box ist hot-swap-fähig, wenn sie an den DC-Eingang und an eine eingebaute Batterie angeschlossen ist. Es gibt zusätzliche 12-V-2-polige, einen D-Tap-Anschluss und eine 3-polige 24-V-Stromversorgungsoption. Bei Anschluss an den EXT-Port der Kamera ist die Run/Stop-Funktion sowohl für die D-Box als auch für die B-Box aktiviert. Auf der Assistentenseite der Kamera befindet sich ein DC-In-Anschluss für den Anschluss zusätzlicher Stromversorgungselemente wie Blockbatterien, und eine EXT-Out-Option ist ebenfalls vorhanden, um Anschlussoptionen an eine B-Box weiterzuleiten, die bei Bedarf an das System angeschlossen wird.

Side-Grips: Diese beiden seitlichen Griffe verfügen über Cold-Shoes an der Oberseite jedes Griffs, an denen Benutzer Zubehör wie Mikrofone oder Leuchten befestigen können. Die leichten Griffe verfügen über ⅜-Zoll-16- und ¼-Zoll-20-Montagegewinde an der Außenseite der Griffe, um die Montage von weiterem Zubehör zu ermöglichen.

»Als unsere Ingenieure begannen, die Grundelemente zu entwerfen, die in jeder Kollektion enthalten sind, entstand der Bedarf an neuen Produkten und unterschiedlichen Designs. Das Ergebnis ist ein komplettes Zubehörsortiment mit neuen Funktionen und Verbesserungen an bestehenden Produkten, die mit der neuen Designphilosophie von Wooden Camera übereinstimmen«, sagt Greg Smokler, VP für Cine Products bei Creative Solutions.

Vertrieb in D

Das Zubehör von Wooden Camera ist in Deutschland unter anderem verfügbar bei Band Pro Munich, Mediatec, Teltec und Xinegear.