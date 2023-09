Sennheiser Aufstecksender für verzerrungsfreie Aufnahmen

Sennheiser präsentiert den EW-DP SKP-Aufstecksender mit 32-Bit-Float-Recording und einem Eingangsdynamikbereich von 134 dB.

Egal, welches Signal vor Ort aufgenommen werden soll – ob ein Flüstern oder ein startendes Flugzeug, jeder Sound kann vom SKP verarbeitet werden, ohne dass die Pegel neu reguliert werden müssen, betont Sennheiser. So wird die Aufzeichnung von Videoinhalten einfacher, unkomplizierter und zuverlässiger.

»Im Gegensatz zu anderen Unternehmen, die zwar 32-Bit-Float-Recording anbieten, aber nicht in der Lage sind, die Technologie wirkungsvoll einzusetzen, da ihr Sender den Eingangsdynamikbereich begrenzt, bietet Sennheiser den branchenweit größten dynamischen Eingangsbereich von 134 dB und 32-Bit-Float-Recording – ein Paket, das man als ‚echtes‘ 32-Bit-Float-Recording bezeichnen kann«, betont Tobias von Allwörden, Leiter des Audio-for-Video-Portfolios von Sennheiser. »Kombiniert man diesen speziellen Sender mit einem hochwertigen Mikrofon, erhält man einen beeindruckenden Dynamikbereich und eine unglaubliche Detailtreue, ohne die Verstärkung ständig nachjustieren zu müssen – ideal für Video- und Filmaufnahmen, die mit einem hohen Aufwand verbunden sind.«

Die Recording-Funktion des EW-DP SKP Aufstecksenders dient als eine Art Sicherheitsnetz, indem sie eine Sicherheitskopie der Audiodaten automatisch auf einer Micro-SD-Karte speichert. Der SKP bietet zusätzlich eine 24-Bit- und 48-kHz-Aufnahme-Funktion.

Vielseitig und flexibel

Der SKP ist das vielseitigste Mitglied der Evolution Wireless Digital Serie, da er sowohl an dynamische und Kondensator-XLR-Mikrofone (+48 V Phantomspeisung an Bord) als auch an Lavalier-Mikrofone mit 3,5 mm Klinkenanschluss angeschlossen werden kann. Sein Low-Cut-Filter ist abschaltbar, so dass er auch als Anpassungstool für PA-Systeme dienen kann.

Mit der +48V Phantomspeisung kann das EW-DP SKP jedes kabelgebundene XLR-Mikrofon, wie z.B. ein MKH 416 an der Galgenstange, in ein kabelloses Mikrofon verwandeln.

Der Aufstecksender wird durch einen BA 70-Akku oder mit zwei AA-Batterien betrieben. Er ist separat oder als Teil des EW-DP ENG SETs erhältlich, das zusätzlich den stapelbaren Kameraempfänger EW-DP EK und einen Taschensender mit einem ME 2 Lavalier-Mikrofon enthält.

Das System wird zusammen mit einem magnetischen Montageplatten-Kit, einem BA 70-Akku, zwei Standard-AA-Batterien, einem verriegelbaren 3,5-mm-Klinke-auf-3,5-mm-Klinke-Kabel, einem verriegelbaren 3,5-mm-Klinke-auf-XLR-Kabel und einem USB-C-Ladekabel für den Empfänger geliefert.

Der Aufstecksender EW-DP SKP wird ebenfalls als Teil des EW-DP ENG SET erhältlich sein.

Über EW-DP

Das EW-DP ist ein volldigitales UHF-Drahtlosmikrofonsystem, das speziell für Film- und Videoanwendungen entwickelt wurde und ein kompaktes Design mit unübertroffener Audioqualität kombiniert. Das Herzstück ist ein intelligenter Empfänger.

Der EW-DP EK-Empfänger verfügt über ein innovatives magnetisches Stacking-System und ein nutzerfreundliches OLED-Display und kann bequem über die Smart Assist-App ferngesteuert werden.

Dank der automatischen Frequenzkoordination lässt sich das EW-DP intuitiv und schnell einrichten und hilft auch bei der Fehlersuche.