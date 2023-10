MoovIT: Tools für bessere Workflows

Die strategische Ausrichtung des Unternehmens und interessante Produkte wie Helmut, TitleTool und Vulcano — das stand bei MoovIT im IBC-Fokus.

MoovIT und MoovIT Software Products (MSP) hatten bei der IBC2023 erstmals einen eigenen Messestand, um sich als Unternehmen und die eigenen Lösungen zu präsentieren.

Im Gespräch mit film-tv-video.de präsentierten die beiden Unternehmen ihre Lösungen und gaben ein Update zur aktuellen Unternehmensstrategie.

Full Service – vom Hardware-Konzept bis zum Software-Support

Als Dienstleister und Produktentwickler in der Postproduktionsbranche legt das MoovIT-Team stets großen Wert auf die Konzeption von effizienten Abläufen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der nahtlosen Integration neuer Lösungen in die bestehende Infrastruktur der Kunden. Wolfgang Felix betont, dass MoovIT hierfür maßgeschneiderte Beratungsdienste für Hardware, Software und Support biete, die man mieten oder kaufen kann. Das gilt gleichermaßen für On-Premise-, SaaS- und Cloud-Lösungen.







Im Video geht Wolfgang Felix kurz auf die MoovIT-eigenen Software-Produkte ein. Die Projektmanagement-Software Helmut, das Grafikautomatisierungs-Tool Vulcano und die Videolokalisierungslösung TitleTool.

Dieses Spektrum umfasst Lösungen für konkrete Optimierungen und Effizienzsteigerungen in der Videoproduktion, bei der Grafikerstellung und -bearbeitung sowie für die Adaption von Video-Content in der internationalen Nutzung.

Projektmanagement-Software Helmut

Die Enterprise-Variante der Projektmanagement-Software Helmut4 mit den Komponenten FX, IO, Cosmo und Housekeeper zur effizienten Verwaltung, Sicherung und Steuerung von Schnittprojekten in professionellen Adobe-Videoproduktionsumgebungen ist bereits seit langem sehr gut etabliert und vielfach im Einsatz.

David Merzenich berichtet im Gespräch, dass Helmut auch im englischsprachigen Raum sehr gut ankomme und zunehmend eingesetzt werde. Es werde viel über Content Supply Chain gesprochen, so Merzenich, und hier habe Helmut seine besonderen Stärken. Weil sich das Tool sehr leicht an Workflows anpassen lasse, sei es so gut einzusetzen – auch deshalb, weil die Kunden mit Helmut die Kontrolle über ihre Produktionen behalten.







David Merzenich ergänzt: »Wir haben uns vor allem im vergangenen Jahr viel auf Partnerschaften konzentriert und haben so ein paar Dinge ausprobiert, die out-of-the-box mit der API funktionieren. Zum Beispiel haben wir viel mit den Kollegen von DeepVA zusammengearbeitet und mit dem Unternehmen eine Diversity-Analyse realisiert. Dabei können wir den fertigen Content auf der Timeline daraufhin überprüfen, ob er divers genug ist, also wie hoch der Frauenanteil und wie hoch der Männeranteil ist.«

Am Stand konnte man sich hiervon überzeugen.

Mit HelmutTeam hat MoovIT übrigens kürzlich ein Standard-Produktpaket auf Lizenzbasis mit allen Helmut-Komponenten für bis zu 20 User vorgestellt. Damit werden kleine und mittlere Produzenten angesprochen. Sie sind jetzt mit HelmutTeam in der Lage, genauso effektiv zu arbeiten wie die großen — besonders im vernetzten Betrieb und Remote.

Grafikautomatisierung mit Vulcano

MoovIT stellt mit Vulcano ein Tool vor, das Adobe Motion Graphics Templates sowie daraus gerenderte Grafiken automatisiert in Editing-Video-Workflows integriert. Die Bearbeitung erfolgt web-basiert und umfasst alle Features, die Adobe After Effects vorsieht. Nach der Fertigstellung einer Grafik zum Beispiel als Untertitel, in einem Grafikelement oder im bewegten Content wird die fertige Grafik automatisch registriert, gerendert und dem richtigen Projekt für die weitere Nutzung im Schnitt zugeordnet.







Vulcano erleichtert und sichert die Zusammenarbeit von GrafikerInnen, RedakteurInnen und CutterInnen ganz erheblich. Jeder kann sich auf seine Arbeit konzentrieren und erhält überschneidungsfrei die Informationen, die er oder sie für die Arbeit benötigt.

Umständliche separate Listen müssen nicht mehr geführt werden. Die Abläufe werden beschleunigt, was besonders in der Sportproduktion mit vielen Grafiken und in der Newsproduktion mit hoher Aktualität der Textinformationen zum Beispiel in Form von Bauchbinden sehr wichtig ist.

Vulcano gibt es in der On-Premise-Enterprise-Lösung zum Kauf oder als cloud-basiertes Saas-Lizenzmodell mit nach Nutzungsumfang gestaffeltem Angebot.

Videolokalisierung mit TitleTool

Die Lokalisierung von Video-Content ist in Zeiten weltweit vernetzter Kommunikation zunehmend relevant — auch und gerade in der News-Produktion. Dieses Problem vereinfacht MoovIT für seine Kunden, erweitert und erneuert hierfür seine Lokalisierungs-Software TitleTool.







Mit TitleTool ist es möglich, Videos länderspezifisch und zielgruppenorientiert zu lokalisieren – auch unter Einbeziehung von KI-Software. Das Ganze funktioniert web-basiert. Texte und Animationen sind auch im bewegten Content adaptierbar, Logos und Grafiken können einfach ausgetauscht werden.

Die Audiofunktionen ermöglichen zum Beispiel Voice-Over und die Anpassung von Hintergrundmusik. TitleTool ist darüber hinaus ein Steuerungs- und Sicherungs-Tool. Es besteht vollständiger Überblick über Projekt-Zuordnungen und den Stand der Bearbeitung sowie über Rechteverwaltung und Kostenentwicklung. TitleTool bietet mehr als reine Overlay-Technik, mehr als Subtitling, mehr als Video-Editing und mehr als eine Video-Library, betont MoovIT.

Wie einfach das funktionieren kann, zeigte Florian Detmer in einer Demo am IBC2023-Stand von MoovIT.