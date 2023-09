DoPchoice: Light Shaping Tools für Astera, Pipe Lighting und mehr

Bei der IBC2023 zeigt DoPchoice passende Leuchtenvorsätze für LeoFresnel von Astera und Pipe Wide von Pipe Lighting.

Seine patentierten Softboxen und anderen Leuchtenvorsätze, die perfekt vor Leuchten von Astera und Pipe Lighting passen, stellt DoPchoice an den Ständen der Leuchtenhersteller vor. Das Angebot umfasst Zubehör für Asteras LeoFresnel und die Pipe-Wide-Baureihe von Pipe Lighting — sowie andere beliebte Produkte.

Ausgestellt wird der LeoFresnel von Astera, der mit einem Rabbit-Rounder-Adapter geliefert wird. Der erlaubt es, die rechteckigen, achteckigen, kuppelförmigen und laternenförmigen Snapbags von DoPchoice sowie die Snapgrids direkt und schnell aufzunehmen. Damit kann der Lichtkegel des LeoFresnel auf vielfältige Art verändert, etwa weicher oder gerichteter oder anderweitig modifiziert werden.

Auch bei Leuchten des Herstellers Pipe Lighting können perfekt passende neue Snapgrids von DoPchoice verwendet werden. Interessenten können bei der IBC2023 ausprobieren, wie die schnell per Klettverschluss installierbaren Snapgrids in puncto Lichtgestaltung neue Möglichkeiten für die intelligenten neuen aufblasbaren Beleuchtungskörper von Pipe Lighting bieten.

Snapgrids von DoPchoice sind für ihre robusten, verstärkten Ecken bekannt und sorgen für eine saubere Passform. Die nun neu entwickelten Snapgrids für Pipe-Produkte wurden speziell für eine optimale Anpassung an die Pipe Junior Series in 2, 4, 6 und 8 Foot optimiert sowie für die größeren linearen Pipe 2 / 4 / 8. Beide bieten 50 Grad vertikale Raster. Für die Pipe Wide44, Pipe Wide63 und Pipe Wide84 bietet DoPchoice ein 50-Grad-Box Snapgrid mit aufgenähter Antispill-Abdeckung und Tragetasche an.