Colorfront: Remote-Workflows und neue Tools

Echtzeit-Remote-Workflows und KI-Tools für schnelleres Grading zeigte Colorfront bei der IBC2023.

Colorfront zeigte bei einer Präsentation in einem Hotel in Amsterdam, welche Möglichkeiten die Produkte des Unternehmens heute im Bereich Remote Grading mit Filmmaterial in höchster Bildqualität eröffnen. In Amsterdam konnten die Interessenten nämlich eine Präsentation sehen, die in Wahrheit in Frankfurt/Main durchgeführt wurde. Über einen ganz normalen Internet-Zugang im Hotel wurde dabei Material für die Demo in Echtzeit mit höchster Bildqualität gestreamt und gezeigt.

Dahinter steckte das Colorfront-Produkt Transkoder. Während der IBC2023 nutzte der Hersteller Transkoder auf Basis von Mac-Chips und führte den technologischen Fortschritt seiner neuen KI- und Dolby-Vision-Tools vor.

Die Colorfront-Produkte Streaming Player und Transkoder ermöglichen cloud-basierte Remote-Workflows: Im Mittelpunkt der Vorführung stand bei der IBC2023 ein Set-up, das den Colorfront Streaming Player, der lokal auf einem Mac Mini mit HDMI 2.1-Videoverbindung zu einem HDR-Display lief, mit Transkoder kombinierte, die Flaggschiff-Lösung des Unternehmens für Mastering, QC und Deliverables, und die Echtzeit-Wiedergabe wurde direkt vom S3-Cloud-Objektspeicher von AWS in Frankfurt realisiert.

In der Demo wurde eine ganze Reihe von Raw-Kameramaterial, IMF- und DCP-Packages abgespielt, die über das öffentliche Internet mit ultraniedriger Latenz in UHD/HDR in perzeptiv perfekter Qualität an die Demo-Suite in Amsterdam gestreamt werden. Zu ziemlich niedrigen Kosten: Die Nutzung der AWS-Hardware stand auf Abruf mit einer gültigen Colorfront-Transkoder-Lizenz bereit, zu einem Stundenpreis von 7,10 US-Dollar.

»Wir haben uns schon immer für neue und effizientere Wege eingesetzt, und unsere Vorführungen zeigten, wie praktisch es für Kunden ist, Colorfront-Technologien zu nutzen und leistungsstarke, kostengünstige Remote- und cloud-basierte Workflows für alle Arten von Bildverarbeitungs- und Review-Aufgaben in makelloser Qualität zu ermöglichen«, so Mark Jaszberenyi, CEO von Colorfront. »Dazu gehören anspruchsvolle Aufgaben wie das Mastering der neuesten IMF- oder DCP-Pakete mit Transkoder in der Cloud, die Erstellung, Bearbeitung oder Überprüfung von Dolby Vision und Atmos oder die Verwendung unserer Dailies-Produkte mit den neuesten digitalen 8K-Kameras für die Kinematographie, die alle unsere sicheren, AES-verschlüsselten Streaming-Produkte für Live-/Remote-Color-Grading-Sessions nutzen.«

Colorfront führte während der Messe auch seine Colorfront Streaming Server Appliance und den reinen Software Colorfront Streaming Server Mini für Mac/PC Laptops und Workstations vor.

Colorfront Transkoder läuft dabei auf der Mac-Plattform mit den neusten Mac-Chips und nutzt ein neues AI- und Dolby-Vision-Toolset, und bei der IBC2023 nutzte der Hersteller hierbei ein besonders kosteneffizientes Setup: Transkoder lief auf einem Mac-Studio-M2-Ultra-Desktop und wurde mit zwei 32-Zoll-Retina 6K Pro Display XDR-Monitoren mit dem neuen Second-Head-Analyzer von Colorfront gezeigt.

Transkoder 2023 wurde dabei um mehrere KI-Tools (Künstliche Intelligenz) erweitert, darunter die automatische Spracherkennung Whisper für die mehrsprachige SRT-Untertitelung von Audiospuren, die integrierte Bildanalyse und Objekterkennung sowie Operator-Tools für eine bessere QC-Protokollierung/einen besseren Export, die für das KI-Training unter Verwendung der umfangreichen Bibliothek von Produktions- oder Studio-Assets entweder auf dem lokalen Speicher oder in der Cloud bereitstehen.

Signifikante Fortschritte bei Dolby Vision-Workflows für ältere SDR-Inhalte: Das Dolby-Vision-Toolset von Transkoder umfasst eine aktualisierte L1-Analyse zur Beschreibung des Bildes und seines Dynamikbereichs sowie CM4-Unterstützung mit Cinema Trims. Außerdem wurde ein neues Tool eingeführt, das den Eigentümern von Inhalten dabei helfen soll, ihre historischen SDR-Kataloge von Filmen und TV-Programmen in Dolby Vision HDR-Master mit entsprechenden XML-Metadaten umzuwandeln, so dass ein neu erstelltes SDR-Master entsteht, das dem Original entspricht.

Weitere neue Funktionen in Transkoder umfassen die Benutzerfreundlichkeit und den Workflow: Unterstützung des OpenTimelineIO-Austauschformats und der API für redaktionelle Schnittinformationen, Panel-Mapping für Loupedeck-Grading-Konsolen, flexiblere Timeline- und Wasserzeichen-/Logo-/Copyright-Einbrennwerkzeuge, verbesserte Audiowerkzeuge, die für Zensurbearbeitungen geeignet sind; eine verbesserte Web-UI für automatisiertes Rendermanagement und Cloud-Operationen sowie ausgefeilte Werkzeuge für komplexe Mastering- und QC-Aufgaben, die den optimierten Import verschlüsselter DCPs, PHP 8-Unterstützung und das Rewrapping von HT-J2K-Dateien umfassen.

Colorfront Transkoder optimiert DCP/IMF-Mastering-Workflows, beschleunigt das Lesen/Schreiben von HEVC H264/H265 und ProRes und ermöglicht die schnelle Verarbeitung aller neuen Raw-Kameraformate, wie von der brandneuen Sony Burano, der Arri Alexa 35 4.6K mit Arri-Reveal-Color-Science und Arri-Texturen, sowie Sony Venice 2 8K, Red V-Raptor 8K, Blackmagic Raw und ProRes Raw.

Auch Colorfront On-Set Dailies und Express Dailies 2023 erhalten mehr Power: Die 2023er-Versionen der beliebten On-Set Dailies und Express Dailies von Colorfront wurden aktualisiert, um die neuesten digitalen Kameraformate zu unterstützen, einschließlich der neuen Sony Burano, sowie erweiterte Funktionen für ACES 1.3-Workflows, wie ACES CFE LMT-Pipeline-Typen und die Möglichkeit, ältere ACEScct LMTs in .CLF-Dateien zu importieren/konvertieren. Darüber hinaus gibt es neue Tools für das Retiming von HFR-Clips (High-Frame-Rate), verbessertes Rendering und QC, eine neu definierte Shot-Tabelle für die Überprüfung und Bearbeitung von Metadaten, editierbare Felder für Burn-Ins/Rendering-Pfade sowie erweiterte Unterstützung für OpenFX-Plug-Ins von Drittanbietern, mit denen Benutzer ihren Inhalten Texturqualitäten hinzufügen können.