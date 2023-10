Trends der IBC2023

Nach offizieller Zählung waren 43.065 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 170 Ländern ins Messezentrum in Amsterdam angereist. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Wachstum um rund 16 Prozent. Damit ist die Messe noch nicht auf Vor-Corona-Niveau angekommen (2019 kamen 56.390 Besucher zur IBC), aber sie ist auf dem Weg dahin. »Business as usual« konnte man auch bei den Preisen für Übernachtungen oder in den Restaurants feststellen: Fast durchgängig war fast alles deutlich teurer als im Vorjahr, in einigen Bereich sogar drastisch und keineswegs durch die Inflation zu erklären. Hier konnte man sich des Eindrucks kaum erwehren, kräftig abgezockt zu werden. Das ist natürlich in allen Bereichen und an allen Orten so, wo die Nachfrage hoch ist, etwa auch beim Oktoberfest in München — aber im Umfeld der IBC ist das mitunter wirklich sehr dreist. Da blieben die vereinzelten Stimmen natürlich nicht aus, die anregten, sich die ISE zum Vorbild zu nehmen: Diese Messe ist vor einigen Jahren von Amsterdam nach Barcelona umgezogen und habe nicht die exorbitanten Kostensteigerungen zu verzeichnen, war zu hören. Viel realistischer dürfte es aber sein, dass sich doch alle wieder mit den Downsides der Messe in Amsterdam arrangieren und die Rufe in der Wüste verhallen werden…