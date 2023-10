Canon: FF-Zoom mit 10-mm-Anfangsbrennweite

Canon präsentiert mit dem RF 10-20mm F4L IS STM ein neues Autofokus-Zoomobjektiv für Vollformatkameras.

Das neue Canon-Zoomobjektiv RF 10-20mm F4 L IS STM öffnet mehr Möglichkeiten für extreme Ultraweitwinkelaufnahmen und überzeugt laut Hersteller mit bester Abbildungsqualität bei kompakter Größe. Das RF 10-20mm F4 L IS STM wird in Deutschland voraussichtlich ab Oktober 2023 zu einem UVP von rund 2.700 € angeboten.

Ultraweitwinkelaufnahmen

Das Objektiv knüpft laut Canon an die Möglichkeiten der bestehenden Weitwinkel-RF-Objektive an und ist mit einem Bildwinkel von bis zu 130° laut Hersteller das AF-Zoomobjektiv mit der kürzesten Brennweite, das jemals für eine Vollformatkamera hergestellt wurde. Der Zoombereich reicht vom 20 mm Weitwinkel bis zu der außergewöhnlichen Ultraweitwinkel-Brennweite von 10 mm. Damit wird ein Aufnahmebereich abgedeckt, der mehr als doppelt so groß ist wie der eines Objektivs mit 16 mm Brennweite.

Das neue Objektiv mit RF-Mount überzeugt mit hoher Abbildungsqualität und erzielt bei praktisch keiner Verzeichnung eine hohe Schärfe und Klarheit, so Canon.

Das RF 10-20mm F4 L IS STM verfügt demnach zudem über die neueste Bildstabilisator-Technologie von Canon mit Peripheriekontrolle für verwacklungsfreie Bilder — auch unter schwierigen, freihändigen Aufnahmebedingungen. Der neue Bildstabilisator soll darüber hinaus dafür sorgen, dass Bilder von der Mitte bis zum Rand gestochen scharf sind.

Die optische Stabilisierung ist für bis zu fünf Belichtungsstufen möglich – und sogar sechs Belichtungsstufen, wenn eine EOS-Kamera mit integrierter Bildstabilisierung (IBIS) genutzt wird. Dieses fortschrittliche System wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass selbst an den Rändern des Bildes gerade Linien ohne Verzerrungen beibehalten werden, erläutert der Hersteller. Die konstante Lichtstärke von F4 ermöglicht gleiche Belichtungsparameter bei jeder Zoomeinstellung, Die moderne optische Vergütung soll Geisterbilder und Streulicht minimieren, die gerade bei Aufnahmen im Ultraweitwinkelbereich häufig drohen.

Kompakte Baugröße

Mit einem Gewicht von rund 570 g wiegt das RF 10-20mm F4 L IS STM weniger als die Hälfte des EF 11-24 mm f/4 L USM (610 g leichter) und ist 2 cm kürzer. In Kombination mit einer EOS R8 wiegt das neue Objektiv sogar weniger als das ältere EF-Objektiv allein — trotz eines größeren Bildwinkels und der zusätzlichen IS-Technologie.

Das RF 10-20mm F4 L IS STM kann laut Hersteller selbst bei schwierigen Wetterbedingungen verwendet werden, da es unempfindlich gegen Staub und Spritzwasser ist.

Eckdaten