Gravity: Host Broadcaster für Billie Jean King Cup

Als Host-Broadcast-Partner für den Tennisverband ITF realisiert Gravity die Übertragungen der Billie Jean King Cup Finals 2022.

Das Damentennisturnier »Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals 2022« fand bis Sonntag in Glasgow statt.

Als Host-Broadcast-Partner der International Tennis Federation (ITF) realisierte Gravity Media die TV-Übertragungen dieses Turniers.

Dabei setzte das Unternehmen auch hinter den Kulissen auf einen weiblichen Akzent: Das Übertragungsteam wurde in wesentlich höherem Maß mit Frauen besetzt als bei anderen Events.

Der Billie Jean King Cup, der früher als Fed Cup bekannt war, ist der World Cup of Tennis der Frauen und der größte jährliche internationale Mannschaftswettbewerb im Frauensport.







Gravity war bereits zum zweiten Mal in Folge zum Host Broadcaster ernannt, nach dem Erfolg der Finals 2021 in Prag. Die diesjährige Endrunde fand in der Emirates Arena in Glasgow statt.

Während der Veranstaltung hatte Gravity Media zwei seiner Ü-Wagen eingesetzt, die mit 24 Kameras das Geschehen auf beiden Plätzen aufzeichneten.

Eine Besonderheit bildete dabei die innovative Spezialkameralösung NetCam. Die NetCam von Gravity Media ist eine duale, fernbedienbare UHD-Kameraplattform, die rasch an jeder Art von Netz montiert werden kann und die Netzaktivitäten der Spiele erfassen kann.

Die Netcam ermöglicht es den Fans besonders, den einzigartigen Teamaspekt des Billie Jean King Cups mit Hilfe von PTZ-Kameras zu erfassen und auf den Teambänken zum Leben zu erwecken.

Ein gemeinsames Team aus den Niederlassungen von Gravity Media in Großbritannien und Frankreich wurde kombiniert, um diese umfangreiche Tennisproduktion umzusetzen und sicherzustellen, dass kein Moment verloren ging.

In Zusammenarbeit mit der ITF hatte Gravity Media für diese Produktion einen hybriden Ansatz entwickelt, bei dem die weltweite Übertragung vor Ort für über 40 Sender in 196 Ländern realisiert wurde: ein Rekord in der Geschichte des Billie Jean King Cups.

Die Kommentierung der Wettkämpfe und die redaktionelle Aufbereitung erfolgten im Produktionszentrum von Gravity Media in London.

Brooke Hockley, Broadcast Manager bei der ITF, kommentierte: »Das Team von Gravity Media verfügt über ein beispielloses Verständnis des einzigartigen Veranstaltungsformats des Billie Jean King Cups sowie von Tennis und Großveranstaltungen im Allgemeinen. Das Team und sein Wissen haben sowohl die Erwartungen der ITF an die Veranstaltung als auch die Anforderungen der Rundfunkanstalten erfüllt. Es war großartig, mit einem so erfahrenen Team zusammenzuarbeiten, das eine komplette End-to-End-Lösung anbietet, von der technischen Seite über die Produktion bis hin zu den redaktionellen Leistungen mit schnellen Durchlaufzeiten, die alles zum Leben erwecken, was nötig ist, um den Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals so vielen Fans in der ganzen Welt wie möglich zu präsentieren.«

Beth Lowney, Business Development Manager bei Gravity Media, ergänzte: »Es war eine Freude, wieder eng mit der ITF zusammenzuarbeiten, um die Billie Jean King Cup Finals zu realisieren. Bei Gravity Media widmen wir uns weiterhin dem Frauentennis und auch dem sozialen und ethischen Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter in der gesamten Branche. Mit einem starken weiblichen Talentpool, der für Gravity Media an diesem Projekt arbeitete, freuten wir uns darauf, eine langfristige Partnerschaft mit der ITF aufzubauen und sie dabei zu unterstützen, einen erfolgreichen und denkwürdigen Wettbewerb zu gestalten.«

Ed Tischler, Managing Director bei Gravity Media, sagt: »Gravity Media ist stolz darauf, dass wir auch in diesem Jahr wieder eine innovative, schlüsselfertige Lösung liefern durften, die mit dem Besten unserer Produktions- und Technikkompetenz kombiniert war. Im Namen des gesamten Teams möchte ich mich bei der ITF bedanken, da wir uns freuen, unsere Produktions- und technischen Dienstleistungen für diese ganz besondere Veranstaltung weiter auszubauen.«