DFL entwickelt Angebot für In-Car-Entertainment

Immersives In-Car-Entertainment soll Inhalte speziell für Autoinsassen aufbereiten, personalisieren und sogar an die Verkehrssituation anpassen.

Auf der Suche nach Möglichkeiten, den Aufenthalt im Fahrzeug so angenehm wie möglich zu gestalten, setzen Automobilhersteller auf moderne digitale Technologien. Dabei geht es darum, maximale Sicherheit im Straßenverkehr mit der Bereitstellung entspannender, unterhaltender und emotional ansprechender Inhalte zu verbinden – während der Fahrt per Audio, und wenn das Fahrzeug steht, auch visuell.

Immersives Medienerlebnis unterwegs

Das Zauberwort: Immersives In-Car-Entertainment. »Hinter diesem Begriff verbergen sich völlig neue Möglichkeiten, Inhalte speziell für Autoinsassen aufzubereiten, zu personalisieren und sogar an die Verkehrssituation anzupassen,« erläutert Dr. Roman Schade, Leiter Audiovisuelle Rechte National bei der DFL. »Zugleich entsteht hier ein zusätzliches Differenzierungsmerkmal für die Fahrzeughersteller, das tendenziell immer wichtiger wird.«

Intelligentes In-Car-Entertainment interagiert sowohl mit der Fahrerin bzw. dem Fahrer als auch mit den Bordsystemen des Fahrzeugs und reagiert flexibel auf Fahr-, Halte- und Standsituation. Statt wie im konventionellen Rundfunk ein festgelegtes Programm abzuspielen, generieren die Anbieter Content-Videoclips, die bei einem Halt – falls gewünscht – automatisch abgespielt werden. Die DFL testet derzeit als weltweit erste große Profifußball-Liga gemeinsam mit BMW, welche Möglichkeiten In-Car­-Entertainment-Technologie speziell für Bundesliga-Inhalte bietet. Dabei geht es sowohl um Live- als auch um On-Demand-Content, jeweils angepasst an die persönlichen Präferenzen der Nutzerin bzw. des Nutzers. Ganz ähnlich wie bei anderen Angeboten der DFL können diese dann beispielsweise ihre Lieblingsvereine angeben, um bevorzugt entsprechende Inhalte zu erhalten.

Bundesliga live unterwegs

Spannend wird das Angebot insbesondere während Bundesligaspielen. Wie kann man Autofahrerinnen und Autofahrer Spiele live mitverfolgen lassen und gleichzeitig eine sichere Fahrt gewährleisten? »Die Live-Übertragungen werden in Bild und Ton über das In-Car-Entertainment-System verfügbar. Wann immer das Auto fährt, bleibt die Tonspur der Originalübertragung zu hören, das Live-Bild wird dann aus Sicherheitsgründen nicht gezeigt. Zu spielentscheidenden Szenen kann beim nächsten Stopp, beispielsweise an einer roten Ampel, der entsprechende Clip angesehen werden. Selbst für »Stop-and-go«-Verkehr gibt es geeignete Feeds, welche die Verkehrssicherheit berücksichtigen«, erklärt Schade. Auch wenn gerade der Ball nicht rollt, werden in der Stand-Situation KI-generierte, personalisierte Kurzclips bereitgestellt. Auf dem Touchscreen des Entertainment-Systems des Fahrzeugs kann die Fahrerin bzw. der Fahrer aus dem Angebot von Content-Einheiten unterschiedlicher Länge die gewünschten Szenen auswählen.

Die Personalisierung geht noch weiter: Nicht nur die Auswahl der Inhalte, sondern auch die Funktionen des Fahrzeugs können in das immersive Medienerlebnis einbezogen werden. »Bei einem Tor der Lieblingsmannschaft könnte beispielsweise die Innenbeleuchtung oder der Sitz auf eine bestimmte Weise reagieren, wenn das der entsprechende Fahrzeughersteller vorsieht,« meint Schade.

Aber auch wenn gerade kein Spiel läuft, steht ein breites Angebot an Zusammenfassungen, Berichten, Hintergrundgeschichten, Dokumentationen, Szenen und Statistiken zur Verfügung. Für Fahrzeuge mit gesonderten Bildschirmen für die Passagiere ist natürlich ein kontinuierlicher Video-Genuss möglich und bringt gleichsam das Stadion direkt ins Fahrzeug. Und im autonomen Fahrzeug der Zukunft werden Unterhaltungsangebote jeder Art eine noch wichtigere Rolle spielen.

Wenn Staus und Baustellen ihren Schrecken verlieren

Content-Angebote werden für Fahrzeughersteller entsprechend wichtiger. Während die gegenwärtige Testphase mit BMW wichtige Daten und Erkenntnisse liefert, arbeitet die DFL weiter daran, Fußballfans ein unterhaltsames Fahrerlebnis zu ermöglichen, indem ihnen unterwegs personalisierte Bundesliga-Informationen zur Verfügung stehen.