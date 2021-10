Basis Berlin erweitert Angebot

Basis Berlin, Dienstleister für Tonbearbeitung, Sounddesign, Foleys, Synchron und Kinomischung, erweitert das Portfolio im Bereich Bildbearbeitung.

Ab September 2021 wird die Geschäftsführung, bestehend aus Ansgar Frerich, Florian Beck und Tobias N. Siebert, um zwei weitere Gesellschafter, Frieda Oberlin und Philipp Orgassa, erweitert. Beide leiteten zuvor erfolgreich Arri Media Berlin.

Das bereits bestehende 12-köpfige Team wird sich verdoppeln. Zum neuen Team gehören branchenbekannte Spezialisten für die Bildbearbeitung von Grading über Conforming und Mastering von Spielfilmen, Serien und Werbefilmen bis zu deren Restaurierung und Archivierung. Durch diese Erweiterung kann sich nunmehr Basis Berlin als hocheffiziente Full-Service-Postproduktion für Kreative und Kunden aus Film, TV, Kultur und Werbung präsentieren.

Für Regisseur Wim Wenders ist die Entscheidung, die Fachkompetenz zu bündeln, eine logische Konsequenz: »Auge und Ohr kommen endlich zusammen!« Auch zahlreiche andere Filmemacher freuen sich über die Erweiterung und die zukünftige Zusammenarbeit, so Basis Berlin.

Seit 2006 hat die Basis Berlin Postproduktion GmbH ihren Sitz in einem historischen Industriegebäude an der Grenze zwischen Friedrichshain und Kreuzberg. Die Räumlichkeiten der Basis Berlin wurden um eine Ebene erweitert, es entstanden neue Arbeitsräume, offene Aufenthaltsräume, eine Bar, ein zusätzlicher, hochleistungsfähiger und -moderner Technikpark wurde integriert sowie ein neues großzügiges Kino mit 4K-Projektion geschaffen.

Darüber hinaus hat die Basis Berlin durch die Verbindung von Ton und Bild ihre kreativen und technischen Ressourcen für die Restaurierung und Archivierung von Filmen auf höchstem Niveau vervollständigt. Zu ihren regelmäßigen Kunden gehören u.a. die Deutsche Kinemathek, die Wim Wenders Stiftung, das Coproduction Office sowie der Schweizer Regisseur Markus Imhoof.

Für 2021/2022 blickt das Team von Basis Berlin auf spannende Projekte, u.a. die Mystery-Serie »1899« von Jantje Friese & Baran bo Odar für Netflix, den Matthias Schweighöfer-Film »Army of Thieves«, produziert von Pantaleon Films, und Zack Snyders »The Stone Quarry« für Netflix, die Dramaserie »Paradiso« von Barbara Albert & David Dietl für Sky, die Fortsetzung der erfolgreichen ZDF-Serie »Sløborn 2« von Christian Alvart sowie seine Serie »Ze Network« für TV Now, den neuen Dokumentarfilm von Wim Wenders »Das Geheimnis der Orte« sowie den nächsten Kinofilm von Karoline Herfurth »Mal was Neues«.