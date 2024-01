Aja: Update unterstützt mehr AV-over-IP-Workflows

Aja verbessert Dante AV 4K-T und 4K-R mit der neuen Firmware-Version v1.1.

Aja Video Systems hat heute Dante AV 4K v1.1 veröffentlicht, das erste Update für seine Dante AV 4K-T und 4K-R Sender/Empfänger-Konverter, die den Transport und die Steuerung von 4K/UltraHD/2K/HD/VESA Dante-Video und -Audio in professioneller Qualität mit extrem geringer Latenz von/zu 12G-SDI- oder HDMI 2.0-Geräten über ein 1-GigE-Dante-AV-Netzwerk ermöglichen. Das Update, das ab sofort als kostenloser Download zur Verfügung steht, erweitert die Fähigkeiten beider Geräte.

Da High Dynamic Range (HDR)-Workflows in den Bereichen Broadcast, Produktion und ProAV immer beliebter werden, bietet Aja Dante AV 4K v1.1 Unterstützung für HDR und stellt sicher, dass HDR-Signale nahtlos verarbeitet werden und dass Benutzer die HDR-Metadaten an den empfangenen Ausgängen einfach ändern können. Die Version führt auch die Aja Dante AV 4K-R-Unterstützung für Ref In ein, so dass ein Gerät wie der Aja Gen 10 HD/SD-Sync-Generator verwendet werden kann, um den Ausgang des 4K-R zu sperren, wenn das Signal mit anderen Basisband-Geräteausgängen und Quellen kombiniert werden muss. Darüber hinaus aktiviert Aja Dante AV 4K v1.1 einen zweiten verriegelbaren Ethernet-Port (Eth2) am Gerät, so dass Benutzer ein zweites Gerät an ihren Dante AV-Switch anschließen können, ohne dass ein zweites Ethernet-Kabel direkt an den Switch angeschlossen werden muss.

Neue Funktionen zum Cropping und Skalieren von 4K-R, die über das Update verfügbar sind, ermöglichen Anwendern eine einfache Skalierung von 4K auf UHD und eine Skalierung von UHD auf HD, mit der Möglichkeit, zwischen Auto, Nativ und Cropping von 4K auf UHD/Skalieren von UHD auf HD zu wählen. Aja Dante AV 4K v1.1 validiert auch ausgewählte 4K- und 8K-4×4-Workflows, bei denen Aja 4K-T-Signale an vier 4K-Rs gesendet werden können und alle vier Ausgänge bestätigt werden, dass sie zeitgleich und synchron sind, was bei Live-Produktionen, bei denen alle vier Ausgänge perfekt getaktet sein müssen, unerlässlich ist. 3G Level B 4:2:2 10-Bit High Frame Rate wird nun ebenfalls unterstützt. Durch die hinzugefügte Kompatibilität mit dem Dante Domain Manager von Audinate wird sichergestellt, dass Aja 4K-R- und 4K-T-Anwender die Vorteile der API der Lösung nutzen können, um Dante über Touchpanels zu steuern, den Status zu überwachen und Workflows zu automatisieren.

Preise und Verfügbarkeit

Aja Dante AV 4K v1.1 ist auf der Support-Seite von Aja als kostenloser Download erhältlich. Aja Dante AV 4K-T und 4K-R können über Ajas weltweites Händlernetz zum Preis von jeweils 2.495 US-Dollar (MSRP) erworben werden. Für die Rack-Montage von bis zu zwei Geräten ist das 1RU Aja IOX-RM Rack Mount Shelf-Zubehör für 120 US $ MSRP erhältlich.