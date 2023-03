VFX beim größten diesjährigen Oscar-Gewinner

Für einige der VFX des siebenfachen Oscar-Gewinners »Everything Everywhere All at Once« gibt es Breakdown- und Interview-Videos.

Der siebenfache Oscar-Gewinner »Everything Everywhere All at Once« wurde in den Kategorien »Bester Film«, »Regie«, Beste Hauptdarstellerin«, »Beste Nebendarstellerin«, »Bester Nebendarsteller«, »Bestes Original-Drehbuch« und »Schnitt« ausgezeichnet (alle Oscar-Preisträger 2023 hier). »VFX« zählte nicht dazu, dort gewann »Avatar: The Way of Water«. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt aber, dass auch das VFX-Team von »Everything Everywhere All at Once« Unglaubliches geleistet hat. Mit einem Bruchteil des Budgets von »Avatar: The Way of Water« und einem Bruchteil der involvierten Personen: 90 % der mehr als 500 VFX-Shots von »Everything Everywhere All at Once« wurden von vorne bis hinten von nur fünf Artists umgesetzt und 80 % davon wurden in Adobe After Effects realisiert.

Einen Blick auf diese außerordentliche Leistung erlauben die eingefügten vier Videos: