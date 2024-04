Details zur Blackmagic Ursa Cine 12K

Stuart Ashton stellt Blackmagics neues Kamera-Flaggschiff Ursa Cine 12 K im Detail im Video vor.







Die Blackmagic Ursa Cine 12K ist mit einem neuen RGBW-Großformatsensor (36×24 mm), einem Dynamikbereich von 16 Blenden und einer Farbwissenschaft der 5. Generation ausgestattet und verfügt über austauschbare PL-, LPL- und EF-Objektivanschlüsse.

Das Design der Ursa Cine zielt darauf ab, die Anforderungen jeder Produktion im Topsegment zu erfüllen. »Unser Ziel war es, die Highend-Kamera unserer Träume zu bauen, an der alles dran ist, was wir uns je gewünscht haben«, sagte Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. »Mit der Blackmagic Ursa Cine hat dieser Traum Gestalt angenommen. Ihr Bildsensor gehört einer komplett neuen Generation an, und ihr Body bietet die branchenüblichen Features und Anschlüsse sowie die Möglichkeit, die Kamera nahtlos in Highend-Workflows zu integrieren. Bei der Entwicklung dieser Kamera haben wir keine Kosten gescheut und glauben, dass sie wirklich jede einzelne Produktionsphase von der Bildakquise bis zur Post verändern wird.«

In dieser Textmeldung können Sie viele Details zur Kamera nachlesen.