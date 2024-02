TikTok Creative Assistant

Adobe und TikTok haben die erste Integration von TikToks Creative Assistant in ein Kreativ-Tool bekannt gegeben.

Diese Integration soll das Entwerfen, Erstellen und Optimieren von Videoinhalten für die Plattform schneller, einfacher und effektiver machen. Der Creative Assistant von TikTok ist ab sofort als Add-on in Adobe Express verfügbar und ermöglicht einen nahtlosen Übergang von der Idee bis zur Veröffentlichung von Inhalten auf TikTok.

»Das neue Creative Assistant Add-on in Adobe Express reduziert den Zeit-, Arbeits- und Ressourcenaufwand, der für die Arbeit über verschiedene Plattformen hinweg in jeder Phase des Ideenfindungs-, Erstellungs- und Verbreitungsprozesses von Content erforderlich ist«, sagt Stacy Martinet, Vice President of Marketing Strategy and Communications bei Adobe. »Wir sehen einen enormen Wert darin, als erstes Unternehmen mit dem Creative Assistant von TikTok zusammenzuarbeiten, indem wir unsere Kreativ-Tools mit dem umfangreichen Wissen über ein hochengagiertes, globales Publikum und eine Plattform zusammenbringen, um Inhalte zu erstellen, die unseren Nutzer_innen einen echten Mehrwert bieten.«

Im Zeitalter der Digitalisierung ist es für den Erfolg wichtiger denn je, Inhalte zu erstellen, die an den einzigartigen Stil und die Zielgruppe einer Plattform angepasst sind. TikTok berichtet, dass 74 % der Nutzer_innen sagen, dass Inhalte hervorstechen, wenn diese für die entsprechende Plattform optimiert wurden. TikTok berichtet außerdem, dass Marken, die für TikTok optimierte Anzeigen erstellen, im Vergleich zu anderen Plattformen 3,3-mal so viele Klicks, Likes und Shares erhalten.

Ein nahtloser, effektiver Kreativprozess







Von Adobe Express aus haben Anwender_innen Zugriff auf Tausende professionell gestaltete Vorlagen, Adobe Stock-Videoclips, Audio, Sticker und einen Adobe Express TikTok Video Creator. Der Creative Assistant hilft Nutzer_innen bei der Ideenfindung, der Generierung kreativer Ideen und der Verfeinerung von TikTok-First-Videoinhalten. Zudem ist das Add-on hilfreich bei der Suche nach Best Practices, Trends, Hashtags und Insights, damit jeder Beitrag die richtige Zielgruppe mit größtmöglicher Wirkung erreicht. Mit nur wenigen Klicks lassen sich optimierte Inhalte direkt auf TikTok planen und veröffentlichen – ohne Adobe Express zu verlassen. Das TikTok Creative Assistant Add-on für Adobe Express ist Teil des wachsenden Entwickler-Ökosystems von Adobe. Dieses Ökosystem ermöglicht es Entwickler_innen und Partner_innen, Anwendungen zu integrieren, die Innovationen wie generative KI beinhalten, benutzerdefinierte Workflows für Unternehmen vereinfachen und den Nutzer_innen helfen, besser zusammenzuarbeiten.

»Wir bei TikTok finden immer wieder innovative Wege für Marken, Werbetreibende und Kreative, um ansprechende, lustige und wirkungsvolle Inhalte zu erstellen, die bei der TikTok-Community Anklang finden«, sagt Sofia Hernandez, Global Head of Marketing, TikTok. »Wir freuen uns, den Creative Assistant in Adobe Express zu integrieren und Unternehmen bei der nahtlosen Erstellung von TikTok-Kampagnen auf der Plattform zu unterstützen. Die Möglichkeit, alles innerhalb von Adobe Express zu konzipieren, zu erstellen und zu posten, ermöglicht es Unternehmen jeder Größe, in großem Umfang Content für TikTok zu generieren.«

Verfügbarkeit

Das TikTok Creative Assistant Add-on für Adobe Express ist ab sofort in englischer Sprache für alle (Premium) Adobe Express Nutzer_innen in der DACH-Region verfügbar.