März-Update für Adobe Creative Cloud

Im Mittelpunkt des Creative-Cloud-Updates stehen Geschwindigkeit, Flexibilität und das nahtlose Zusammenarbeiten im Team.

Untertitel, Editing Workflows, Multi Frame Rendering

Der komplett überarbeitete Untertitel-Workflow in Premiere Pro macht die Erstellung und Gestaltung von Untertiteln deutlich einfacher. Im Laufe des Jahres soll dieser Workflow durch die automatische Spracherkennung (Speech-to-Text) noch schneller werden. Interessierte können sich hier fürs Early-Access-Programm bewerben.

in macht die Erstellung und Gestaltung von Untertiteln deutlich einfacher. Im Laufe des Jahres soll dieser Workflow durch die automatische Spracherkennung (Speech-to-Text) noch schneller werden. Interessierte können sich hier fürs Early-Access-Programm bewerben. Zudem ist es nun in Premiere Pro möglich, auch komplette Audio-Effekt-Racks zwischen Audiospuren zu kopieren und einzufügen.







Für After Effects gibt es einige Neuigkeiten. Das Multi-Frame Rendering (Public Beta) soll das Rendering um bis zu 300 Prozent beschleunigen, wenn Kompositionen auf mehreren Prozessoren exportiert werden. Die überarbeitete Renderliste hebt außerdem die wichtigsten Informationen hervor, um den Export-Prozess zu vereinfachen.

gibt es einige Neuigkeiten. Das (Public Beta) soll das Rendering um bis zu 300 Prozent beschleunigen, wenn Kompositionen auf mehreren Prozessoren exportiert werden. Die überarbeitete Renderliste hebt außerdem die wichtigsten Informationen hervor, um den Export-Prozess zu vereinfachen. Ersetzbare Medien in Animationsvorlagen bieten zudem noch mehr Optionen, aufwändige und leicht wiederverwendbare Visuals für Videos zu erstellen sowie dynamische Vorlagen zu nutzen.

in Animationsvorlagen bieten zudem noch mehr Optionen, aufwändige und leicht wiederverwendbare Visuals für Videos zu erstellen sowie dynamische Vorlagen zu nutzen. Die Echtzeit-3D Draft Preview in After Effects gibt sofortiges Feedback zu 3D-Entwürfen im Bedienfeld »Komposition«, sodass Entwürfe leichter überarbeitet werden können.

in After Effects gibt sofortiges Feedback zu 3D-Entwürfen im Bedienfeld »Komposition«, sodass Entwürfe leichter überarbeitet werden können. Die 3D-Grundebene in After Effects hilft bei der Orientierung von Entwürfen im Raum. Sie bietet eine Horizontlinie, einen Fluchtpunkt und ein Raster mit Fangfunktion, um Objekte präzise zu positionieren und auszurichten.

in After Effects hilft bei der Orientierung von Entwürfen im Raum. Sie bietet eine Horizontlinie, einen Fluchtpunkt und ein Raster mit Fangfunktion, um Objekte präzise zu positionieren und auszurichten. Die effizientere Kompositions-Toolbar in After Effects zeigt Optionen abhängig vom Design-Kontext an und ist jetzt logischer organisiert.

Premiere Rush

Jetzt gibt es 24 neue Farbfilter Presets in Premiere Rush (Desktop und Mobile). Sie erweitern die Optionen zur visuellen Gestaltung von Videos.

Audition

Der Modus »Aufnahme einfügen« in Audition ermöglicht das Einfügen neuer Aufnahmen an beliebiger Stelle in einer Audiodatei, wobei vorhandenes Audiomaterial automatisch nach vorne geschoben wird.

Weitere Aktualisierungen im Video-Segment

Die erweiterte Formatunterstützung ermöglicht jetzt den Import von Arri Alexa Mini-Material in Premiere Pro, After Effects und Media Encoder.

Rollover auf die Versionen 2021 für Premiere Pro & After Effects: Mit dem Abschluss der Arbeiten an den grundlegenden anwendungsübergreifenden Funktionen für Grafiken erfolgt nun der Übergang zu den neuen 2021-Versionen.

Schnellerer Warp-Stabilisator für Premiere Pro und After Effects: Eine optimierte Analyse bietet einen vierfachen Geschwindigkeitsgewinn bei der Reduzierung von Kamera-Wacklern im UHD-Material.

Arbeit in der Cloud – Kollaborativ und von überall: Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass Teams auch virtuell gut und effizient zusammenarbeiten. Premiere Pro und After Effects nutzen die Cloud, um Remote-Zusammenarbeit zu ermöglichen – wie z.B. Creative Cloud Bibliotheken zum Organisieren und Freigeben von Brand-Assets sowie Team Projects, das ein gemeinsames Projektdateiformat für die sichere Zusammenarbeit bietet.

Adobe Photoshop auf M1-Chip

Die erste Version von Photoshop, die nativ auf Macs mit dem neuen M1-Chip läuft, ist ab sofort verfügbar. Das ermöglicht eine ordentliche Leistungssteigerung auf den neusten Macs. Außerdem wurden mit der Versionshistorie für Cloud-Dokumente sowie dem Offline-Zugriff auf Cloud-Dokumente zwei neue Funktionen für Photoshop für iPad veröffentlicht. Die neue ML-basierte Super Resolution-Funktion im Adobe Camera Raw-Plugin ermöglicht es, mit nur einem Klick eine höhere Bildauflösung und besonders hochwertige Ergebnisse zu erzielen.