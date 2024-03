MacBook Air mit leistungsstarkem M3 Chip

Apple präsentiert das neue 13″ und 15″ MacBook Air mit dem neuen M3 Chip.

Mehr Leistung, schnellers WLAN und Unterstützung für bis zu zwei externe Displays. Alles in einem dünnen und leichten Design mit bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit – das ist das neue MacBook Air mit dem M3 Chip.

Es bringt energieeffiziente Performance und Mobilität auf ein neues Level. Mit dem M3 ist das MacBook Air bis zu 60 Prozent schneller als das Modell mit dem M1 Chip und bis zu 13-mal schneller als das schnellste MacBook Air mit Intel Prozessor. Mit einer schnelleren und effizienteren Neural Engine im M3 ist das MacBook Air nach wie vor der weltweit beste Consumer Laptop für KI, sagt Apple.

Das 13″ und das 15″ MacBook Air bieten beide ein sehr dünnes und leichtes Design, bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit, ein Liquid Retina Display und neue Funktionen, darunter Unterstützung für bis zu zwei externe Displays und bis zu doppelt so schnelles WLAN als bei der vorherigen Generation.

Das neue MacBook Air hat ein Unibody-Gehäuse aus Aluminium, das äußerst robust ist. Es ist in vier Farben erhältlich: Mitternacht, mit einer Eloxal-Versiegelung, die Fingerabdrücke reduziert, Polarstern, Space Grau und Silber. Es ist ausgestattet mit Kamera, Mikrofonen und Lautsprechern, MagSafe Ladefunktion, dem leisen, lüfter­losen Design und macOS.

»Das MacBook Air ist unser beliebtester Mac, der von mehr Kund_innen gewählt wird als jeder andere Laptop. Und heute wird es mit dem M3 Chip und neuen Funktionen sogar noch besser«, sagt Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing von Apple. »Ob für Studierende, die ihren Abschluss anstreben, oder für Anwender_innen im Unternehmensbereich, die leistungsstarke Features für Produktivität benötigen – oder für alle, die einfach die unübertroffene Kombination aus Leistung, Mobilität und branchenführender Batterielaufzeit in einem lüfterlosen Design suchen – das neue MacBook Air ist nach wie vor der weltweit beste dünne und leichte Laptop.«

Ultraschnelle Performance mit dem M3

Der M3 Chip wurde mit 3-Nanometer-Technologie gefertigt und bringt noch schnellere Performance und mehr Funktionen für das MacBook Air. Mit einer leistungsstarken 8‑Core CPU, einer bis zu 10‑Core GPU und Unterstützung für bis zu 24 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher ist das neue MacBook Air bis zu 60 Prozent schneller als das Modell mit M1 und bis zu 13-mal schneller als das schnellste MacBook Air mit Intel Prozessor.

Es bietet zudem bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit – das ist bis zu sechs Stunden länger als bei einem MacBook Air mit Intel Prozessor. Nutzer_innen werden den ultraschnellen M3 bei allem spüren, was sie machen – von der Produktivität im Alltag, über anspruchsvolle Aufgaben wie Foto- und Videobearbeitung bis zu Softwareentwicklung. Mit der GPU der nächsten Generation des M3 unterstützt das neue MacBook Air Hardware beschleunigtes Mesh Shading und Raytracing. Das ermöglicht genauere Lichteffekte, Spiegelungen und Schatten für extrem realistische Gamingerlebnisse. Der M3 hat auch die neueste Media Engine, die AV1 Decodierung unterstützt und so effizientere und noch bessere Videoerlebnisse von Streamingdiensten ermöglicht.

Der M3 bringt die MacBook Air Performance auf ein neues Level

Das Verbessern eines Bildes mit KI mit dem Super Resolution Feature von Photomator ist bis zu 40 Prozent schneller als beim 13″ Modell mit dem M1 Chip, und bis zu 15-mal schneller für Kund_innen, die noch kein Upgrade auf einen Mac mit Apple Chip gemacht haben.

Das Arbeiten in Excel Tabellenkalkulationen ist bis zu 35 Prozent schneller als beim 13″ Modell mit dem M1 Chip, und bis zu 3-mal schneller für Kund_innen, die noch kein Upgrade auf einen Mac mit Apple Chip gemacht haben.

Videobearbeitung in Final Cut Pro ist bis zu 60 Prozent schneller als beim 13″ Modell mit dem M1 Chip, und bis zu 13-mal schneller für Kund_innen, die noch kein Upgrade auf einen Mac mit Apple Chip gemacht haben.

Verglichen mit einem PC Laptop mit Intel Core i7 Prozessor liefert das MacBook Air bis zu doppelt so schnelle Performance, bis zu 50 Prozent schnelleres Surfen im Internet und eine bis zu 40 Prozent längere Batterielaufzeit.

Consumer Laptop für KI

Der M3 hat eine schnellere und effizientere 16-Core Neural Engine und Beschleuniger in der CPU und GPU. Das verbessert die Leistung von maschinellem Lernen auf dem Gerät. macOS nutzt diese KI Performance für Features, mit denen Nutzer_innen produktiver und kreativer sein können. Dazu gehören leistungsstarke Kamerafeatures, Funktionen, die in Echtzeit Sprache in Text umwandeln, Übersetzung, Textvorschläge, visuelles Verständnis, Bedienungshilfen und mehr.

Zusammen mit der Architektur für gemeinsamen Arbeitsspeicher der Apple Chips kann das MacBook Air auch optimierte KI Modelle, darunter Large Language Models, LLMs und Diffusionsmodelle für die Bilderzeugung, lokal mit großer Leistung ausführen. Zusätzlich zur On-Device Performance unterstützt das MacBook Air Cloud-basierte Lösungen.

Ausstattung

Das MacBook Air hat ein 13,6″ oder 15,3″ Liquid Retina Display mit bis zu 500 Nits Helligkeit, Unterstützung für 1 Milliarde Farben und einer bis zu 2-mal höheren Auflösung als bei vergleichbaren PC Laptops.

Das MacBook Air mit M3 unterstützt jetzt bis zu zwei externe Displays, wenn der Laptop zugeklappt ist.

Das MacBook Air mit M3 kommt mit WLAN 6E für bis zu doppelt so hohe Downloadgeschwindigkeiten als bei der vorherigen Generation. Es kann außerdem mit MagSafe geladen werden, hat zwei Thunderbolt Anschlüsse, um Zubehör zu verbinden, sowie einen 3,5 mm Kopfhöreranschluss.

Das MacBook Air ist mit einer 1080p FaceTime HD Kamera und einem Ring aus drei Mikrofonen ausgestattet. Weiter bietet das MacBook Air ein immersives Lautsprecher-System mit Unterstützung für 3D Audio mit Dolby Atmos.

Das beleuchtete Magic Keyboard kommt mit Funktions­tasten in voller Größe. Mit Touch ID entsperrt man schnell.

macOS Sonoma ermöglicht es, Widgets direkt auf dem Schreibtisch zu platzieren und mit einem Klick zu interagieren. Videokonferenzen werden mit Funktionen wie der Moderatorenmaske und Reaktionen beeindruckender. Safari-Profile halten das Surfen zu verschiedenen Themen getrennt, während Webapps schnelleren Zugriff auf Lieblingsseiten bieten.

Das MacBook Air arbeitet nahtlos mit dem iPhone und anderen Apple Geräten zusammen, ermöglicht einfaches Teilen und Empfangen von Inhalten über AirDrop und die Nutzung der allgemeinen Zwischenablage. Die Kamera-Übergabe und Handoff erleichtern die Verwendung von Inhalten zwischen Geräten.

Das MacBook Air kommt mit leistungsstarken integrierten Apps und Tausenden von Apps, die für Apple Chips optimiert sind.

Weiter besteht das neue MacBook Air aus 50 Prozent recycelten Materialien, darunter 100 Prozent recyceltes Aluminium im Gehäuse. Es erfüllt Apples hohe Standards für Energieeffizienz und ist frei von schädlichen Substanzen wie Quecksilber und PVC. 99 Prozent der Verpackung bestehen aus Fasern, was Apples Ziel unterstützt, bis 2025 Kunststoffe in allen Verpackungen zu vermeiden..

Preise und Verfügbarkeit

Das 13″ MacBook Air mit M3 ist ab 1.299 Euro inkl. MwSt. erhältlich und das 15″ MacBook Air mit M3 ist ab 1.599 Euro inkl. MwSt. erhältlich.

Erhältlich ist das MacBook Air ab dem 8. März.