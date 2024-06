Apple stellt den M4 Chip vor

Der M4 ermöglicht das beeindruckende iPad-Pro-Display und sorgt für einen Leistungssprung.

Apple hat den M4-Chip angekündigt, der eine sehr hohe Performance auf das neue iPad Pro bringt. Der M4 basiert auf 3 Nanometer Technologie der zweiten Generation und ist ein System auf einem Chip (SoC). Er ermöglicht das unglaublich dünne Design des iPad Pro. Außerdem findet sich auf ihm eine völlig neue Display Engine, die die beeindruckende Präzision, Farbe und Helligkeit des bahnbrechenden Ultra Retina XDR Displays im iPad Pro unterstützt.

Die neue CPU kommt mit bis zu zehn Kernen, und die neue 10-Core GPU basiert auf der GPU-Architektur der nächsten Generation, die mit dem M3 vorgestellt worden ist. Sie bringt Dynamisches Caching, Hardware-beschleunigtes Raytracing sowie Hardware-beschleunigtes Mesh Shading zum ersten Mal auf das iPad. Der M4 hat die schnellste Neural Engine, die es je gegeben hat, betont Apple. Sie kann bis zu 38 Billionen Rechen­operationen pro Sekunde ausführen, das ist schneller als die Neuralprozessoren in allen heute verfügbaren KI PCs. In Kombination mit schnellerer Speicher­bandbreite, Beschleunigern für maschinelles Lernen (ML) der nächsten Generation in der CPU und einer hoch­leistungs­fähigen GPU macht der M4 das neue iPad Pro zu einem unfassbar leistungsstarken Gerät für künstliche Intelligenz.

Neue Technologien

Der M4 bringt einen riesigen Leistungssprung gegenüber dem vorherigen iPad Pro mit M2 und besteht aus 28 Milliarden Transistoren. Diese sind mithilfe einer 3 Nanometer Technologie der zweiten Generation gefertigt worden, die bei den Apple Chips für noch mehr Energieeffizienz sorgt. Außerdem hat der M4 eine völlig neue Display Engine, die mit wegweisenden Technologien entwickelt worden ist. Sie ermöglicht die Präzision, Farbgenauigkeit und einheitliche Helligkeit des fortschrittlichen Ultra Retina XDR Displays, in dem das Licht von zwei OLED Panels kombiniert wird.

Neue 10-Core CPU

Der M4 hat eine neue CPU mit bis zu zehn Kernen, die aus bis zu vier Performance-Kernen und jetzt sechs Effizienz-Kernen besteht. Er liefert eine bis zu 1,5-mal schnellere CPU Performance im Vergleich zum leistungsstarken M2 im vorherigen iPad Pro.1 Der M4 steigert die Leistung bei Pro Workflows, ob beim Arbeiten mit komplexen Orchester-Musikdateien in Logic Pro oder beim Anwenden von anspruchsvollen Effekten auf 4K Video in LumaFusion.

GPU bringt neue Funktionen auf das iPad Pro

Die neue 10-Core GPU des M4 basiert auf der Grafikarchitektur der nächsten Generation der M3 Chipfamilie. Sie nutzt Dynamisches Caching, eine Innovation von Apple, die den lokalen Arbeitsspeicher zur Hardware dynamisch und in Echtzeit zuweist, was die durchschnittliche Auslastung der GPU extrem steigert. Bei den anspruchsvollsten Pro Apps und Games sorgt dies für eine erheblich höhere Performance.

Neural Engine

Der M4 hat eine ultraschnelle Neural Engine ­– ein IP-Block des Chips übernimmt die Beschleunigung von KI Workloads. Die bisher leistungsstärkste Neural Engine von Apple kann unglaubliche 38 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde ausführen – damit ist sie ganze 60-mal schneller als die erste Neural Engine im A11 Bionic. In Kombination mit den ML-Beschleunigern der nächsten Generation in der CPU, der hoch­leistungs­fähigen GPU und dem gemeinsamen Arbeitsspeicher mit höherer Bandbreite macht die Neural Engine den M4 zu einem unfassbar leistungsfähigen Chip für KI. Mit KI Features in iPadOS wie Live-Untertitel für Audio-Untertitel in Echtzeit und Visuelles Nachschlagen, das Objekte in Videos und Fotos erkennt, können Nutzer_innen mit dem iPad Pro anspruchsvolle KI-Aufgaben schnell und direkt auf dem Gerät ausführen.