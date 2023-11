Apple stellt das neue MacBook Pro mit der M3 Chip Familie vor

Apple hat ein neues MacBook Pro Lineup mit der neuen M3 Chip Familie vorgestellt: M3, M3 Pro und M3 Max.

Mit einer GPU Architektur der nächsten Generation und einer schnelleren CPU bringt die M3 Familie noch mehr Performance und beeindruckende neue Funktionen für das MacBook Pro.

Das neue 14″ MacBook Pro mit M3 ist ab 1.999 Euro inkl. MwSt. erhältlich.

ist ab 1.999 Euro inkl. MwSt. erhältlich. Die 14″ und 16″ MacBook Pro Modelle mit M3 Pro liefern noch mehr Leistung und Unterstützung für zusätzlichen gemeinsamen Arbeitsspeicher.

liefern noch mehr Leistung und Unterstützung für zusätzlichen gemeinsamen Arbeitsspeicher. Die 14″ und 16″ MacBook Pro Modelle mit M3 Max bieten Performance und Möglichkeiten, die die Grenzen des Computing verschieben sollen, so Apple. Mit leistungsstarker GPU und CPU sowie Unterstützung für bis zu 128 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher ermöglicht das MacBook Pro mit M3 Max extreme Workflows und Multitasking bei Pro Apps. Die Modelle mit M3 Pro und M3 Max gibt es ab sofort auch in Space Schwarz.

Alle MacBook Pro Modelle haben ein brillantes Liquid Retina XDR Display mit 20 Prozent helleren SDR Inhalten, eine integrierte 1080p Kamera, ein immersives 6‑Lautsprecher-System und viele Anschlussmöglichkeiten. Mit bis zu 22 Stunden Batterielaufzeit bietet das Lineup ultimative Mobilität für Pros. Es liefert die gleiche Leistung, egal ob es am Strom angeschlossen ist oder über Batterie läuft.

Die M3 Familie ist da

M3, M3 Pro und M3 Max sind die ersten Chips für einen Personal Computer, die mit der branchenführenden 3 Nanometer Technologie gefertigt wurden. Mit einer schnelleren, effizienteren GPU der nächsten Generation machen diese Chips den bisher größten Sprung bei der Grafikarchitektur für Apple Chips. Die GPU kommt mit einer bahnbrechenden Technologie, dem sogenannten Dynamischen Caching. Damit wird die Nutzung des lokalen Arbeitsspeichers der Hardware in Echtzeit zugewiesen, sodass für jede Aufgabe nur die exakt benötigte Menge an Speicher verwendet wird. Das verbessert die GPU Auslastung und Leistung für die anspruchsvollsten Pro Apps und Games enorm.

Die GPU bringt auch neue Renderingfunktionen auf den Apple Chip, wie Hardware-beschleunigtes Mesh Shading für mehr Funktionen und Effizienz bei der Verarbeitung von Formen für visuell komplexere Szenen. Zum ersten Mal kommt Hardware-beschleunigtes Raytracing auf den Mac, sodass Games genauere Schatten und Spiegelungen rendern und realistischere Umgebungen erzeugen können.

14″ MacBook Pro mit M3

Das 14″ MacBook Pro mit M3 ist bis zu 60 Prozent schneller als das 13″ MacBook Pro mit M1 und nutzt mit seinem fort­schritt­lichen Wärme­management­system das volle Potenzial des M3 für durchgehende Performance aus. Ab 1.999 Euro inkl. MwSt. bietet es mehr Leistung und Möglichkeiten als je zuvor zu einem guten Preis.

Die Performance beim Rendern in Final Cut Pro ist bis zu 7,4-mal schneller als beim 13″ MacBook Pro mit Core i7 und bis zu 60 Prozent schneller als beim 13″ MacBook Pro mit M1.

Das Kompilieren von Code in Xcode ist bis zu 3,7-mal schneller als beim 13″ MacBook Pro mit Core i7 und bis zu 40 Prozent schneller als beim 13″ MacBook Pro mit M1.

Die Performance bei Tabellen­kalkulationen in Microsoft Excel ist bis zu 3,5-mal schneller als beim 13″ MacBook Pro mit Core i7 und bis zu 40 Prozent schneller als beim 13″ MacBook Pro mit M1.

14″ und 16″ MacBook Pro mit M3 Pro

Das MacBook Pro mit M3 Pro liefert eine noch höhere Leistung, unterstützt mehr gemeinsamen Arbeitsspeicher und ist jetzt bis zu 40 Prozent schneller als das 16″ Modell mit M1 Pro.

Die Performance von Filtern und Funktionen in Adobe Photoshop ist bis zu 3-mal schneller als beim schnellsten MacBook Pro mit Intel Prozessor und bis zu 40 Prozent schneller als beim 16″ MacBook Pro mit M1 Pro.

Basecalling zur DNA Sequenzierung in Oxford Nanopore MinKNOW ist bis zu 20-mal schneller als beim schnellsten MacBook Pro mit Intel Prozessor und bis zu 36 Prozent schneller als beim 16″ MacBook Pro mit M1 Pro.

Die textbasierte Bearbeitung in Adobe Premiere Pro ist bis zu 1,7-mal schneller als beim 16″ MacBook Pro mit Intel Prozessor und bis zu 30 Prozent schneller als beim 16″ MacBook Pro mit M1 Pro.

14″ und 16″ MacBook Pro mit M3 Max

Das MacBook Pro mit M3 Max liefert Leistung und Funktionen für alle, die extreme Workflows bewältigen müssen.

Es ist bis zu 2,5-mal schneller als das 16″ MacBook Pro mit M1 Max6 und bis zu 11-mal schneller als das schnellste MacBook Pro Modell mit Intel Prozessor. Zudem unterstützt es bis zu 128 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher. So können Kreative einfach an großen und komplexen Projekten arbeiten, die mehrere Pro Apps und Plug-ins umfassen, oder umfangreiche Filmmusik komponieren, bei der ganze orchestrale Mediatheken sofort im Arbeitsspeicher verfügbar sind.

Die Simulation dynamischer Systeme in MathWorks MATLAB ist bis zu 5,5-mal schneller als beim schnellsten MacBook Pro mit Intel Prozessor und bis zu 2-mal schneller als beim 16″ MacBook Pro mit M1 Max.

Die Performance beim Rendern in Maxon Redshift ist bis zu 5,3-mal schneller als beim schnellsten MacBook Pro mit Intel Prozessor und bis zu 2,5-mal schneller als beim 16″ MacBook Pro mit M1 Max.

Die Performance bei der Rausch­unterdrückung in Blackmagic DaVinci Resolve Studio ist bis zu 2,7-mal schneller als beim schnellsten MacBook Pro mit Intel Prozessor und bis zu 65 Prozent schneller als beim 16″ MacBook Pro mit M1 Max.

Space Schwarz

Die MacBook Pro Modelle mit M3 Pro und M3 Max sind in Space Schwarz erhältlich, einer neuen Farbe, die unverwechselbar Pro ist. Durch ein neues, revolutionäres chemisches Verfahren entsteht ein Eloxal-Siegel, das Fingerabdrücke auf dem Finish deutlich reduziert. Die Modelle mit M3 Pro und M3 Max sind auch in Silber erhältlich, und das 14″ MacBook Pro mit M3 gibt es in Silber und Space Grau.

Preise und Verfügbarkeit

Das 14″ MacBook Pro mit M3 ist ab 1.999 Euro inkl. MwSt. erhältlich, das 14″ MacBook Pro mit M3 Pro ist ab 2.499 Euro inkl. MwSt. erhältlich, und das 16″ MacBook Pro ist ab 2.999 Euro inkl. MwSt. erhältlich.