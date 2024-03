Marshall: PTZ mit KI

Marshall Electronics zeigt auf der NAB auch seine neue PTZ-Kamera CV612. Die Autotracking-Funktion arbeitet mit einer KI zur Gesichtserkennung zusammen.

Personen – z.B. Präsentatoren – werden automatisiert verfolgt und durch einen selbststeuernden Prozess präzise und reibungslos in den Bildausschnitt eingepasst. Die 12-fach-Zoomoptik in ist mit einem 15-fach-Digitalzoom kombiniert. So entsteht ein Sichtfeld von 4,1 bis 49,2 Millimetern bzw. 6,6 bis 70,3 Grad. Der professionelle 2-Megapixel 1/2,8-Zoll-HD-CMOS-Sensor generiert Bilder mit Auflösungen von 1920×1080, 1280×720 und 640×480 Pixeln und ist damit für viele Produktionsaufgaben geeignet. Der Schwenkbereich wird mit 170 Grad, der Neigungsbereich zwischen minus und plus 90 Grad angegeben. Die Geschwindigkeiten von Pan und Tilt sind variabel und können voreingestellt werden.

Das netzwerkfähige IP-Interface ist mit simultan arbeitenden 3GSDI-, HDMI- und USB 3.0 Typ C-Ausgängen ausgestattet. Die Installation über ein einziges Ethernet-Kabel (mit PoE+) vereinfacht die Einrichtung und den Betrieb. Zur Steuerung stehen Schnittstellen mit RS232, für Visca/Pelco-Protokolle und die LAN-Anbindung zur Verfügung. Eine IR-Handfernbedienung wird mitgeliefert. Das Produkt wird in Schwarz (CV612-TBI) oder Weiß (CV612-TWI) ausgeliefert.

In Deutschland vertreiben diverse Händler die Kameras von Marshall, deutscher Distributor ist Vision2See.