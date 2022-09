Marshall: AI-Autotracking und NDI HX3 für PTZ-Kameras

Marshall setzt künftig verstärkt auf NDI HX3 und nutzt AI-Autotracking-Funktionen für PTZ-Kameras.

Marshall sieht in der jüngsten Aktualisierung der NDI-HX3-Technologie ein ideales Format für Broadcast-Übertragungen mit geringer Latenz. Deshalb will das Unternehmen in seinen PTZ-Kameras künftig verstärkt darauf setzen. Ein weiterer Aspekt in der Entwicklung der eigenen PTZ-Kamera-Produktpalette ist der Einsatz künstlicher Intelligenz für Autotracking-Funktionen. Beides demonstriert der Hersteller auch im Rahmen der IBC2022.

PTZ-Kamera CV730-ND3

Die PTZ-Kamera CV730-ND3 des Herstellers ist mit der neuesten NDI-HX3-Technologie ausgestattet ist. Sie wurde mit Blick auf Broadcaster entwickelt, die trotz weniger Personal vor Ort und begrenzter IP-Bandbreite hochwertige Inhalte produzieren wollen. Die Kamera nutzt nun neue NDI-HX3-Plattform, um damit auch eine extrem niedrige Latenz und eine hervorragende Videoqualität bei geringerer Bandbreite zu liefern.



Die CV730-ND3 verfügt über einen hochwertigen 4K-Sensor von Sony mit 9 Millionen Pixeln und quadratischem Pixel-Array, bietet einen langen optischen 30-fach-Zoom (6,5 bis 202 mm). Wie alle Marshall-PTZ-Kameras verfügt sie über einen flexiblen und gleichmäßigen horizontalen Schwenkbereich von 340° und eine vertikale Neigung von 120° mit Geschwindigkeitseinstellungen von langsam bis schnell. Dies bietet eine breite Palette von Bewegungsoptionen für Content-Ersteller bei der Aufnahme von hochwertigen UHD- oder HD-Videos.



Der CV730-ND3 bietet jetzt Streaming-Optionen für den Premium-Videocodec NDI HX3 und Standard-IP-Codierung (HEVC) mit SRT. Außerdem stehen 12G- und 3G-SDI-, HDMI- und USB3.0-Ausgänge zur Verfügung. Das Gerät verfügt über zahlreiche Funktionen und eignet sich für eine Vielzahl von Broadcast- und ProAV-Anwendungen. Darüber hinaus verfügt er über PoE++ für die Einrichtung aller Funktionen (Video, Audio, Steuerung, Strom und Tally) über ein einziges Kabel zur Kamera und ist über einen verwalteten AV-over-IP-Switch der Netgear M4250- oder M4300-Serie leicht konfigurierbar.

PTZ-Kamera CV620-TBI mit Autotracking

Die CV620-TBI von Marshall wurde für die automatische Verfolgung von Moderatoren unter Verwendung natürlicherer Schwenk-/Neige-/Zoom-Bewegungsmethoden unter Einsatz von KI entwickelt, Die Kamera nutzt eine neue Gesichtserkennungstechnologie, die auf intelligente Weise die Bewegungsdynamik der Person erlernt und Bewegungen antizipiert.

Die CV620-TBI (schwarz) und CV620-TWI (weiß) basieren auf Sony-Sensoren mit einem 20-fachen optischen Zoombereich von 5 bis 110 mm, der bei einem Blickwinkel von etwa 60° beginnt. Die Kamera verfügt über gleichzeitige HD-Ausgänge via 3G-SDI-, HDMI- und IP-Ethernet-Konnektivität mit einer Auflösung von bis zu 1.920 x 1080p bei 60 fps. Mit einem flexiblen horizontalen Bewegungsbereich von 340° und einem vertikalen Neigungswinkel von 120° bietet die CV620-TBI einen großen Erfassungsbereich für die neue Auto-Tracking-Funktion.

Die Track-and-Follow-Technologie ist nicht neu auf dem PTZ-Kameramarkt. Frühe Versionen erforderten eine zweite, fest installierte Kamera, die in der Regel im Sockel der Kamera installiert war, um die Umgebung zu scannen, und ein Schlüsselband, das der Sprecher tragen musste. Die Ergebnisse waren aber oft nicht sehr überzeugend, die Bilder oft instabil. Da die Auto-Tracking-Funktionen aber im Laufe der Jahre verfeinert wurden, braucht man weniger Equipment und es sind nun viel sanftere MSchwenk und Neigemanöver mit größerer Genauigkeit möglich.

»Marshall hat darauf gewartet, dass die KI-Technologie so weit fortgeschritten ist, dass sie in Auto-Tracking-Kameras integriert werden kann und eine reibungslose, genaue Positionierung ohne Ermüdung des Zuschauers ermöglicht«, sagt Tod Musgrave, Director of Cameras bei Marshall. »Die CV620-TBI bietet jetzt dieses Leistungsniveau, ohne dass Lanyards, zusätzliche Software oder eine zweite Referenzkamera erforderlich sind.«

Die neuen CV620-TBI Track- und Follow-Kameras sind für lokale AV-Produktions-Workflows mit 3G-SDI- und HDMI-Ausgängen sowie einer Remote-AV-over-IP-Kameraquelle ausgestattet. Die Ethernet (IP) Konnektivität bietet eine einfache Einrichtung und Bedienung mit einem Kabel für PoE+, Video, Audio, Tally und Steuerung.

Marshall hat nach eigenen Angaben erhebliche Ressourcen aufgewendet, um sicherzustellen, dass seine Kameras mit gängigen Soft-Codecs wie OBS Project, VMix und anderen Software-Produktions-Tools kompatibel und steuerbar sind. Die Steuerung kann über die mitgelieferte IR-Fernbedienung oder einen Marshall VS-PTC-IP-Broadcast-Controller, einen VS-PTC-200-Einstiegs-Controller, eine Video Management Software (VMS), eine Software-GUI über einen Webbrowser sowie über Steuerdecks von Drittanbietern wie Skaarhoj und anderen erfolgen.

Deutsche Distributoren der Kameras von Marshall sind Vision2See und NMAV.