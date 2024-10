Zu den Marshall PTZ-Neuheiten der CV600-Serie gehören die PTZ-Kameras CV612, CV620 und CV625.

Marshall bietet eine große Auswahl an PTZ- und POV-Kameras, darunter die CV612-, die CV620-und die CV625-Kamera.

Die CV612 PTZ-Kamera, die in schwarzen (CV612-TBI) und weißen Modellen (CV612-TWI) erhältlich ist, kann Präsentatoren automatisch verfolgen, wobei sie KI-Gesichtserkennung nutzt. Mit fortschrittlicher KI-Verfolgung »lernt« die PTZ-Kamera, wer das Hauptmotiv ist, und verliert den Präsentator nicht aus dem Blick, wenn andere Personen oder Objekte in die Aufnahme kommen. Die CV612 ist mit einem 12-fachen optischen und einem 15-fachen digitalen Zoom ausgestattet und bietet ein Sichtfeld von 4,1 mm bis 49,2 mm (6,6 bis 70,3 Grad). Sie ist mit einem professionellen 2-Megapixel-1/2,8-Zoll-HD-CMOS-Sensor ausgestattet, der Auflösungen von 1.920 x 1.080, 1.280 x 720 bis bis 640 x 480 bietet, was sie zur idealen Lösung für kleinere Veranstaltungsorte, Interviews, Webproduktionen, Live-Präsentationen, Klassenzimmer und HOW macht, um nur einige zu nennen, da sie eine maximale Reichweite von 18M (fast 60 Fuß) hat.

Die neue CV620 20x-Kamera eignet sich laut Hersteller insbesondere für mittelgroßer Räume, etwa für Unternehmenskommunikation und Telekonferenzen sowie traditionelle Broadcast-Anwendungen. Mit 3G-SDI-, HDMI-, USB 3.0- und IP-Ausgängen und 20-fachem Zoom verfügt die neue Kamera über ein Sichtfeld von 57 Grad und unterstützt bis zu 1080p/60. Die CV620 verfügt über einen hochwertigen Sony-Sensor und ist auch in Schwarz (CV620-B12) und Weiß (CV620-W12) erhältlich. Sie verfügt außerdem über Mikrofon- und Line-in-Audiooptionen sowie eine Reihe von IP-Protokollen, darunter RTSP, RTMP, RTMPS, SRT und MPEG-TS.

Die CV625-Kamera verfügt über einen 25-fachen Zoom, der sich ideal für die automatische Verfolgung an großen Veranstaltungsorten, bei Rundfunkveranstaltungen, auf Showbühnen, in Hörsälen und in großformatigen Gotteshäusern eignet. Die Kamera ist in den Ausführungen Schwarz (CV625-TB) und Weiß (CV625-TW) erhältlich und verfügt über einen 8-Megapixel-1/1,8-Zoll-Sensor, der UHD-Videos in hoher Qualität aufzeichnet. Die Kamera liefert eine Auflösung von bis zu 3.840 x 2.160 bei 60 Bildern pro Sekunde und einem horizontalen Blickwinkel von 83 Grad. Die CV625 bietet mit ihren verschiedenen Ausgängen, darunter HDMI, 3G-SDI, Ethernet, RTSP-Streaming und USB 3.0, Vielseitigkeit für verschiedene Anwendungen.

Vertrieb

In Deutschland vertreiben diverse Händler die Kameras von Marshall, deutscher Distributor ist Vision2See.