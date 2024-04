Aja veröffentlicht kostenloses Stream Deck Plug-in für Helo Plus

Die neue Software ermöglicht eine erschwingliche Shotbox-Steuerung des H.264-Streamer/Recorders Helo Plus.

Aja Video Systems stellt ein neues Stream Deck Plug-in für sein kompaktes H.264-Streaming- und Aufnahmegerät Helo Plus vor. Die Software ermöglicht es Streamern, AV-Profis, Schulen und Gamern, den beliebten Elgato Stream Deck Desktop-Controller für eine einfache, sofortige hardwarebasierte Steuerung des Helo Plus zu verwenden. Das Plug-in ist mit allen Stream Deck-Geräten von Elgato unter Windows und MacOS kompatibel und steht Helo Plus- und Stream Deck-Nutzern kostenlos auf dem Elgato Stream Deck Marketplace zur Verfügung.

Neben der Möglichkeit, die Helo Plus-Aufnahme zu starten und zu stoppen, ermöglicht das PlugIn den Anwendern Folgendes:

Auswahl des Eingangs für eine Streaming-/Aufzeichnungssitzung – SDI, HDMI, internes Testsignal und/oder Layout-Engine (was die gleichzeitige Nutzung der HDMI- und SDI-Eingänge ermöglicht), was ein höheres Maß an betrieblicher Flexibilität bietet

Sperren von Stream- und Aufnahmefunktionen für gleichzeitigen Betrieb

Aktivieren des AV-Mute-Modus am Helo Plus für manuelles Starten und Stoppen von Live-Streams

Abruf von bis zu 10 Layouts

»Stream Deck-Workflows sind äußerst beliebt, egal ob es sich um Gamer handelt, die Live-Events produzieren, um Studenten in Bildungseinrichtungen oder um Tontechniker in traditionellen Medienunternehmen«, so Nick Rashby, Präsident von Aja. »Dieses Plug-in ermöglicht ihnen eine schnelle und einfache hardwarebasierte Steuerung von Helo Plus über ein vertrautes Steuersystem – und bietet darüber hinaus ein höheres Maß an betrieblicher Flexibilität und Funktionen, die zur Steigerung der Produktionsqualität beitragen.«

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Das Stream Deck Plug-in für Aja Helo Plus kann kostenlos vom Elgato Stream Deck Marketplace heruntergeladen werden. Ein Helo Plus Stream Deck Plugin Guide, der bei der Konfiguration und Einrichtung hilft, ist hier verfügbar. Helo Plus ist über Ajas weltweites Händlernetz erhältlich.