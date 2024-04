Adobe Frame.io Version 4 ist da

Adobe stellt die nächste Generation von Frame.io vor, die Content-Workflows und die Zusammenarbeit in kreativen Projekten beschleunigen soll.

Adobe hat mit Frame.io V4 die neueste Generation seiner Review-Plattform vorgestellt. Die Version wurde entwickelt, um den komplexen Anforderungen von Kreativteams gerecht zu werden, die personalisierte Inhalte in großem Umfang produzieren. Durch die Zentralisierung des Feedbacks auf Inhalte, die Reduzierung der Anzahl von Überarbeitungsrunden und die Beschleunigung der Bereitstellung von Media Assets zielt Frame.io V4 darauf ab, den Content-Workflow zu optimieren. Die Beta-Phase für Frame.io Free- und Pro-Kunden hat begonnen, und eine Markteinführung für Team- und Enterprise-Kunden ist noch für dieses Jahr geplant.

Die neue Version bietet Workflow-Management-Funktionen, die auf einem dynamischen Metadaten-Framework und einem intelligenten Ordnersystem namens Collections basieren. Dadurch wird eine anpassbare, leistungsstarke und flexible Cloud-basierte Plattform geschaffen. Die Überarbeitung von Dateitransfer, Überprüfung, Freigabe von Medieninhalten und Präsentationen soll Anwendern eine intuitivere Plattform für ihre kreativen Projekte bieten.

Emery Wells, Mitbegründer von Frame.io und VP, Creative Product Group bei Adobe, betont die wachsende Nachfrage nach allen Arten von Inhalten und die daraus resultierenden, sich entwickelnden Bedürfnisse der Frame.io-Community. Das Ziel: Frame.io V4 soll klare, zentrale Feedbackmechanismen bieten und weniger Überarbeitungen und eine schnellere Bereitstellung von Medien-Assets ermöglichen. Denn Produktionsteams sollen sich auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können, so Wells.

Die erweiterte Unterstützung für kreative Disziplinen umfasst leistungsfähigere Workflows für Fotografie und Bildbearbeitung, Casting & Auditions, Location Scouting, Daily Footage Reviews und Verwaltung von Marketingkampagnen.

Die Integration von Frame.io in das Adobe-Produktportfolio, einschließlich Creative Cloud und Workfront sowie die Rolle von Frame.io innerhalb von Adobe GenStudio unterstreichen die Bedeutung der Plattform für die Automatisierung und Optimierung der Content Supply Chain.

Mit mehr als 4 Millionen Nutzern hat sich Frame.io als führende Plattform für die Überprüfung und Freigabe von Videos etabliert und unterstützt Videoredakteure und Projektbeteiligte mit Cloud-first-Workflows bei der Produktion von Inhalten.

Details

Workflow-Management: V4 bietet ein völlig neues Metadaten-Framework, das die Art und Weise, wie Benutzer mit Assets interagieren, verändert: Anstatt sich ausschließlich auf eine starre Ordnerstruktur zu verlassen, können die Benutzer ihre Medien nun auf der Grundlage der Arbeitsweise ihrer Teams kennzeichnen, organisieren und anzeigen. V4 führt auch Sammlungen ein, eine flexible, Echtzeit- und gespeicherte Ansicht von Assets, die es Benutzern ermöglicht, ihre Medien anhand von Metadaten dynamisch auszuwählen, zu filtern, zu gruppieren und zu sortieren.

Creative Review und Approval: V4 bietet eine vereinheitlichte und neu gestaltete Player-Architektur, die ein Medienerlebnis mit konsistenten Steuerelementen für verschiedene Dateitypen ermöglicht. Die Benutzer haben mehr und bessere Möglichkeiten, Feedback zu geben, einschließlich eines komplett überarbeiteten Kommentarsystems mit über einem Dutzend neuer Funktionen.

Sharing und Presentation: V4 konsolidiert Freigabe- und Präsentations-Workflows und bietet den Anwendern ein flüssigeres Erlebnis beim Durchsuchen, Vorschauen und Anpassen – alles in einer einzigen Ansicht.

Unterstützung für kreative Disziplinen im Bereich Video und darüber hinaus

V4 erweitert die kreative Unterstützung von Frame.io über Video hinaus mit leistungsfähigeren Workflows für Fotografie und Bildbearbeitung. V4 ist vollständig anpassbar und unterstützt Kreative während des gesamten Lebenszyklus der Inhaltsentwicklung, unabhängig vom zugrunde liegenden Asset-Typ.

Casting & Auditions: Gruppieren Sie Casting-Bänder nach Charakteren, gefiltert nach Auswahlen, und zeigen Sie gleichzeitig Metadaten wie Agentur, Agenteninhalt und Verfügbarkeit an. Weisen Sie ausgewählten Teammitgliedern Aufgaben zu, die sie überprüfen, mit Anmerkungen versehen und mit Sternen bewerten können.

Location Scouting: Verwalten Sie die Suche nach Drehorten, vergleichen Sie potenzielle Standorte, organisieren Sie Scouting-Berichte und treffen Sie logistische Vorkehrungen für optimale Drehbedingungen.

Daily Footage Reviews: Verwalten Sie das tägliche Videomaterial und stellen Sie sicher, dass Schauspieler und Verantwortliche nur das für sie relevante Material sehen. Schauspieler erhalten Sammlungen, die nur ihre Takes enthalten, während Studiomanager auf dynamisch aktualisierte Sammlungen zugreifen, die nach Drehtag, Szene und ausgewählten Takes geordnet sind.

Marketing Campaign Management: Verwalten Sie die Überprüfung und Genehmigung aller kreativen Assets in einer Marketingkampagne, organisiert nach Vertriebskanal und gruppiert nach Asset-Typ, und zeigen Sie gleichzeitig Metadaten wie Spezifikationen und Medienausgaben an.

Kollaboration in der Content Supply Chain

Frame.io wird weiterhin nativ in das Adobe-Produktportfolio integriert:

Creative Cloud: Frame.io ist derzeit in Adobe Premiere Pro und Adobe After Effects integriert und wird ab Mai in Adobe Photoshop für Creative Cloud Enterprise-Kunden zur Verfügung stehen; die Unterstützung für weitere Creative Cloud-Tools und Kundensegmente wird im Laufe des Jahres folgen.

Workfront: Die Integration von Frame.io in Workfront, die noch in diesem Jahr erfolgen soll, wird einen neuen, einheitlichen Überprüfungs- und Genehmigungs-Workflow ermöglichen, der die Zusammenarbeit zwischen funktionsübergreifenden Teams optimieren kann – eine Kernfunktion, die Marken dabei hilft, ihre Content Supply Chain zu automatisieren und zu optimieren.

GenStudio: Als Teil von Adobe GenStudio – einem generativen, KI-basierten Angebot für Marketer zur schnellen Planung, Erstellung, Verwaltung, Aktivierung und Messung von markenrelevanten Inhalten mit nativen Integrationen in Adobe Experience Cloud und Creative Cloud – kann Frame.io zusammen mit anderen Adobe-Anwendungen wie Adobe Express und Firefly Services dazu beitragen, die Produktion von Inhalten in großem Umfang zu automatisieren.