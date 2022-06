Vizrt veröffentlicht Viz Engine 5

Die neue Software bietet adaptive Grafiken, nahtlose Unreal-Integration und viele Funktionen zur Rationalisierung des Live-Grafik-Workflows von Broadcastern.

Der Compositor wurde entwickelt, um die Produktion von Live-Grafiken zu vereinfachen, er bietet nun Zugang zu adaptiven Grafiken – ein intelligenter, automatisierter Weg, um Grafiken für mehrere Ausgabeformate gleichzeitig bereitzustellen, was Zeit und Aufwand spart und die Komplexität des Workflows reduziert.

»Die Produktion für mehrere Plattformen und die Verwendung mehrerer virtueller Grafiktechniken bedeuteten bisher Ineffizienz und Unannehmlichkeiten. Mit Viz Engine 5 sind wir das gelöst und unseren Kunden eine ganz neue Welt der Möglichkeiten eröffnet«, sagt Gerhard Lang, CTO bei Vizrt.

Viz Engine 5 bietet auch die Integration der Unreal Engine 5, die es ermöglicht, die beiden Renderpfade zu einem einzigen, unglaublich leistungsstarken Grafik-Workflow zu verschmelzen, der größer ist als seine Bestandteile. Diese bahnbrechende Fähigkeit bietet Künstlern bisher unvorstellbare kreative Möglichkeiten, die sich aus den nahtlos ineinander verwobenen Assets beider Render-Blades ergeben, die in Echtzeit in derselben Szene präsentiert werden.

Einführung in Adaptive Graphics

Adaptive Grafik ist eine plattformübergreifende Bereitstellung von Inhalten in einem einzigen Workflow, die automatisch die Auflösung, das Format und das Layout an bestimmte Anzeigegeräte anpasst, um sicherzustellen, dass die Grafiken für den Betrachter optimiert sind. Das ermöglicht es, Grafiken einmal zu erstellen und mehrfach zu veröffentlichen, was Zeit spart, Fehler reduziert und die Qualität der Produktion verbessert.

Sobald die Vorlagen für die gewünschten Ausgaben eingerichtet sind, können sich die Ersteller von Inhalten darauf verlassen, dass die Grafiken aussagekräftig und lesbar sind und perfekt an das jeweilige Ziel angepasst werden. Adaptive Grafiken sorgen außerdem für ein besseres Erscheinungsbild und eine einheitliche Identität auf allen Plattformen und schützen so das wertvollste Gut eines Medienanbieters: die Marke.

Die Konsolidierung mehrerer vollständiger Produktionslinien zu einer einzigen mit mehreren Ausgängen ermöglicht es Grafikern, mehr Zeit auf die Erstellung von originellem Material zu verwenden, und Sendern, ihre Produktivität zu optimieren.

Kombination der Möglichkeiten von Viz Engine 5 und Unreal Engine 5

Viz Engine 5 bietet laut Hersteller eine komplett überarbeitete Integration mit der Unreal Engine. Virtuelle Grafikdesigner können demnach nun die Fähigkeiten der Unreal Engine in groß angelegten virtuellen Umgebungen nutzen und sie mit detailreichen Innenräumen und Objekten sowie datengesteuerten Grafiken der Viz Engine kombinieren.

Mit dieser Integration haben Künstler die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten mit den beiden weltweit führenden Rendering-Engines nach Belieben zu nutzen, indem sie einfach ein Menü auswählen.

Bei der Integration der Unreal Engine 5 wurde die gesamte Benutzererfahrung für Designer und Produzenten, die mit virtuellen Grafiken arbeiten, berücksichtigt. Für den Artist wurde ein fließender und globaler Prozess entwickelt, und die Projekteinstellungen für Unreal werden automatisch angepasst, um eine fehlerfreie Einrichtung und Zeitersparnis für den Künstler zu gewährleisten.

In der Produktion werden Assets dynamisch in beide Renderer geladen, um eine hohe Leistung zu gewährleisten, die Talent Tracking wird vereinheitlicht, um die On-Air-Qualität zu verbessern, und die Daten des Fusion Keyers, des besten Farbdifferenz-Keyers auf dem Markt, sind global verfügbar.

Weitere Leistungsverbesserungen

Die Benutzer erhalten Zugang zu einer komplett überarbeiteten Clip-Wiedergabe, einem nahtlosen Satz von HDR-Workflows, Video-I/O, der alle relevanten Formate unterstützt, leistungsfähige PBR-Importfunktionen und verschiedene andere Funktionen und Vorteile, die sich auf die Rationalisierung von Live-Produktions-Workflows für Broadcaster konzentrieren.

Viz Engine 5 wird ab September 2022 öffentlich verfügbar sein.