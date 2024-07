freispace: CO2e-Reporting per Software

freispace stellt automatisiertes CO2e-Reporting in seiner Projektplanungs- und Dispositionssoftware für die Postproduktion vor.

freispace ist ein junges Berliner Softwareunternehmen für die Projekt- und Ressourcenplanung in der Postproduktion. Die intuitive und moderne Software-Lösung von freispace zielt darauf ab, die Planung und Auslastung zu optimieren und dabei 10% Arbeitszeit durch mehr Übersicht und besseres Informationsmanagement zu sparen.

Zur IBC stellt das junge Unternehmen für seine Projektplanungs- und Dispositionssoftware ein automatisiertes CO2e-Reporting vor.

Das automatisierte CO2e-Reporting wurde entwickelt, um die mit der Postproduktion verbundenen CO2-Emissionen nahtlos zu berechnen und zu melden. Durch die Integration dieser Funktion versetzt freispace Studios, Produktionshäuser und Kreativteams in die Lage, ihren CO2-Fußabdruck effektiv zu überwachen und zu reduzieren, um den globalen Nachhaltigkeitszielen gerecht zu werden und die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Praktiken in der Medienproduktion zu erfüllen.

Vorteile CO2e-Reportings

Nahtlose Integration: Verfolgt und meldet automatisch Kohlenstoffemissionen auf der Grundlage von Projektdaten, ohne den Arbeitsablauf zu unterbrechen.

Umfassende Analyse: Bietet detaillierte Einblicke in den CO2-Fußabdruck eines Projekts und ermöglicht es den Teams, die Bereiche mit den größten Auswirkungen zu identifizieren und umweltfreundlichere Praktiken zu implementieren.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung von Umweltvorschriften und -standards, indem es genaue und zeitnahe CO2e-Berichte liefert.

Nachhaltige Entscheidungsfindung: Erleichtert eine fundierte Entscheidungsfindung und ermöglicht es Teams, nachhaltige Optionen für Reisen, Ressourcen und Energieverbrauch zu wählen.

»Wir freuen uns sehr, das automatisierte CO2e-Reporting auf der IBC 2024 vorzustellen«, sagt Leonardo Re, Geschäftsführer und Gründer von freispace. »Dass wir innerhalb von nur zwei Jahren den Status des Marktführers in der deutschen Unterhaltungsindustrie erreicht haben, ist ein Beweis für unser Engagement für Innovation und Exzellenz. Mit diesem neuen Feature erweitern wir nicht nur die Möglichkeiten unserer Software, sondern setzen uns auch für die Nachhaltigkeit insbesondere in der Postproduktion ein. Wir glauben, dass dies einen neuen Standard in der Branche setzen und andere dazu inspirieren wird, sinnvolle Maßnahmen zur Verringerung ihrer Umweltbelastung zu ergreifen.«

IBC

freispace lädt alle Teilnehmenden der IBC 2024 ein, eine Demonstration des automatisierten CO2e-Reportings sowie der bahnbrechenden, intuitiven Planungsfunktionen zu erleben. Buchen Sie sich hier eine Demo-Session: https://outlook.office365.com/book/IBC2024@freispace.com/.