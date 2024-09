DaVinci Resolve 19: Final Release

DaVinci Resolve 19 und Fusion Studio 19 stehen als Final Release in Version 19.0.1 zum Download bereit.

DaVinci Resolve 19 ist ein wichtiges neues Update, das neue KI-Tools der DaVinci Neural Engine, über 100 Funktionserweiterungen wie IntelliTrack AI, Ultra NR-Rauschunterdrückung, ColorSlice-Sechs-Vektor-Grading, Film-Look-Creator-FX und Multi-Source-Bearbeitung auf der Schnittseite bietet.

Mit diesem Update können Editoren direkt mit transkribiertem Audio arbeiten, um Sprecher zu finden und Timeline-Clips zu bearbeiten.

Coloristen können mit der ColorSlice-Sechs-Vektor-Palette satte, filmähnliche Farbtöne erzeugen und mit dem neuen Film-Look-Creator-Effekt, der photometrische Filmprozesse emuliert, kinoreife Bilder produzieren.

In Fairlight kann IntelliTrack AI zur Bewegungsverfolgung und zum automatischen Schwenken von Audio verwendet werden. VFX-Künstler in Fusion verfügen über ein erweitertes Set an USD-Tools sowie ein neues Multipoly-Rotoscoping-Tool, das alle Masken in einer einzigen Liste anzeigt.

Blackmagic Cloud verfügt über neue Funktionen, die die Nutzung für große Unternehmen mit mehreren Benutzern, die gleichzeitig an demselben DaVinci Resolve-Projekt arbeiten, vereinfachen. Es gibt auch Unterstützung für die Live-Synchronisierung mit Blackmagic Cloud, die Medien in einen DaVinci Resolve-Ordner hochlädt, während die Kamera aufnimmt, sodass Redakteure und Koloristen bereits während der Aufnahme mit der Arbeit beginnen können.

Diese Version unterstützt auch DaVinci Resolve Replay, sodass es möglich ist, auf der Schnittseite Live-Action-Wiederholungen direkt für die Ausstrahlung bei Live-Veranstaltungen erstellen und diese Wiederholungen in Promos, Highlight-Pakete und sofortige Social-Media-Updates umwandeln können.

Das Fusion Studio19-Update bietet Unterstützung für uVolume VDB-Dateien, Multipoly-Rotoskopie, ein neues Multi-Merge-Tool und eine erweiterte Reihe von USD-Tools.

Beide Updates stehen als kostenloser Download unter www.blackmagicdesign.com/support zur Verfügung.