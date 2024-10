Canon C80 als PTZ-Kamera

Canon zeigte auf dem IBC-Stand, wie sich eine Canon C80 in Kombination mit einem Moving Head von Zanus fernsteuern lässt – und zwar so wie eine PTZ-Kamera.

PTZ-Kameras sind mittlerweile in vielen Broadcast-Studios im Einsatz, und mittlerweile gibt es auch etliche Modelle, die Cine Look bieten.







Während der IBC zeigte Canon nun aber ein Setup mit einem anderen Ansatz: Eine Canon C80-Kamera, die auf einen Moving Head montiert war, so dass sie sich steuern ließ wie eine PTZ-Kamera.

Der dabei verwendete Paulinjho Moving Head von Zanus ist in der Lage, Kameras mit einem Gewicht von bis zu fünf Kilogramm zu tragen. Er unterstützt das XC Protokoll, und weil die C80 das auch tut, ist es in dieser Kombination möglich, die Canon-Kamera per Remote Steuerung zu dirigieren. Die C80 war mit dem Zoomobjektiv bestückt, das von 24 -105 mm reicht und eine Lichtstärke von 2.8 aufweist. So konnte die Kamera sehr viele Einstellungen und Positionen abdecken.