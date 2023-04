Flame: Cloud-gestützte Finishing- und VFX-Workflows

Cloud-Infrastrukturen und -Workflows setzen sich in der Post zunehmend durch — und Flame spielt mit.

»Unsere Kunden haben weniger Zeit als je zuvor, müssen aber mehr High-End-Inhalte liefern«, sagt Stephane Labrie, Senior Product Owner bei Autodesk. »Wir konzentrieren uns daher darauf, einen Knotenpunkt im Herzen des Finishing-Workflows zu schaffen, damit Flame-Künstler die Geschwindigkeit und Effizienz ihrer Arbeitsabläufe erhöhen und ihre Teams besser ausstatten können, um mehr Inhalte schneller auf lokalen Lösungen oder in der Cloud zu liefern.«

Die neuesten Updates für das VFX- und Finishing-System Autodesk Flame sollen seine Rolle als zentraler Knotenpunkt für Conform, Timeline, VFX, Publishing, Farbe und Bereitstellung festigen. Ein neues Metadaten-Overlay-Feature ermöglicht es Künstlern, Metadaten zu Shots im Kontext direkt in der Flame-Viewer-UI zu sehen, was die Überwachung und Nachverfolgung von Shots bei der teamübergreifenden Zusammenarbeit erleichtert. Mit der zusätzlichen Unterstützung für Apple-Prozessoren können Flame-Künstler neue Leistungsniveaus auf ihrer Hardware und Software erreichen, um die wachsende Nachfrage nach High-End-Fernsehserien, Werbespots und Spielfilmen in kürzeren Zeiträumen zu erfüllen.



Stephane Labrie und Frederic Warren von Autodesk über die Zwänge der Kunden, was Autodesk dagegen tun kann und sie erläutern neue Features.

Optimierung von Finishing- und VFX-Workflows in Flame

Die neuesten Updates für Flame optimieren Desktop-, Hybrid- und Cloud-Finishing-Lösungen und geben Künstlern neue, kreative Werkzeuge in die Hand, die ihnen ein vertrautes und kompromissloses Erlebnis bieten.

Neue Hub-Funktionen unterstützen die von Künstlern definierbaren VFX-Shot-Startframe-Metadaten, rationalisieren Arbeitsabläufe und erleichtern die Zusammenarbeit, unabhängig vom verwendeten Toolset.

Künstler können ein neues inhaltsbezogenes Overlay-Menü nutzen, um Clip-Metadaten im Kontext der Flame-Viewer-Benutzeroberfläche anzuzeigen, Voreinstellungen zu speichern und weiterzugeben, was eine schnelle, kontextbezogene Anzeige der aktuellen Segment-Metadaten ermöglicht. Darüber hinaus wurden dem Burn-In-Metadaten-Werkzeug mehrere Optionen hinzugefügt, darunter Start Frame, Handles, Timeline FX und Batch Iteration, um die Produktivität zu steigern und komplexere Workflows zu unterstützen.

Batch Paint, eines der am häufigsten verwendeten Werkzeuge, wurde mit der Möglichkeit aktualisiert, Änderungen auf mehrere Pinselstriche auf einmal anzuwenden und Pinselstriche direkt im Mal-Knoten zu verfolgen. Zu den weiteren Verbesserungen gehören definierbare Pinselvoreinstellungen, eine Voreinstellung für den Standardstatus der Option »Konsolidieren«, eine übersichtlichere Benutzeroberfläche, in der alle Steuerelemente angezeigt werden, und eine verbesserte Stabilität, die allesamt darauf abzielen, die Erfahrung der Künstler zu verbessern.

Die Flame-Produktfamilie läuft jetzt nativ auf den neuesten Mac-Computern und -Betriebssystemen und ermöglicht es Künstlern, die Leistung der neuesten Generation von Hardware und Software zu nutzen.

Die Postproduktion in der Cloud erobern

Die neuesten Flame-Updates erweitern die im letzten Jahr eingeführten cloud-fähigen Finishing-Funktionen und reduzieren die Komplexität für Kunden, die in der Cloud zusammenarbeiten, rüsten verteilte Teams besser aus und helfen Studios, die steigende Nachfrage bei Produktionsspitzen zu bewältigen. Mit der kürzlich angekündigten Unterstützung für Amazon Web Services (AWS) Cloud Digital Interface (CDI), die es Anwendern ermöglicht, unkomprimiertes Video zwischen AWS-Instanzen zu verschieben, ermöglicht Flame bei der Arbeit in der Cloud eine hochwertige Referenzüberwachung mit geringer Latenz. Flame AWS-Benutzer können 8-Bit-, 10-Bit- und 12-Bit-Videosignale mit Audio übertragen und so die Anforderungen an die Referenzanzeige und -anzeige für die anspruchsvollsten Projekte praktisch überall auf der Welt erfüllen. In Verbindung mit einer unterstützten Streaming-Lösung können Signale an mehrere Geräte gesendet werden, was die Arbeit aus der Ferne und die Zusammenarbeit mit anderen Künstlern und Beteiligten ermöglicht.

Studios sparen Zeit und reduzieren ihre Budgets, indem sie Flame in der Cloud betreiben. Carbon nutzt Flame für einen Großteil seiner 2D-VFX-Finishing-, Titel-, Compositing- und Schnittarbeiten für Werbe-, Musikvideo- und Dokumentarfilmprojekte. Obwohl das Studio derzeit über 25 Flame-Lizenzen verfügt, kann das Team die Anzahl der aktiven Flame-Workstations je nach Projektumfang problemlos skalieren. Der gesamte Flame-Lebenszyklus von Carbon ist in ein Open-Source-Produkt von GITLabs integriert, so dass bei der Veröffentlichung neuer Flame-Updates diese automatisch für den Zugriff auf die neuesten Softwareversionen zur Verfügung gestellt werden.

»Die Möglichkeit, Flame-Workstations je nach Projektbedarf auf- und abzubauen und sicherzustellen, dass wir automatisch auf die neueste Version von Flame aktualisiert werden, war ein echter Wendepunkt in Bezug auf Zeit- und Kosteneinsparungen. Wir können einen Flame-Arbeitsplatz einrichten und einen Künstler in einem Drittel der Zeit, die für eine herkömmliche Vor-Ort-Einrichtung benötigt wird, zum Laufen bringen«, erklärt Dave Young, Head of Engineering bei Carbon. »Wir haben unsere Cloud-Pipeline auch so entwickelt, dass die Archivierung aller Projekte, für die Flame verantwortlich ist, automatisiert wird, so dass unsere Künstler sich nicht mehr um das Archiv kümmern müssen und sich am Ende des Tages einfach abmelden können. Alle sind begeistert von der Einrichtung und der Leistung, die sie von diesen Workstations erhalten, sowie von der Flexibilität, die sie bieten.«