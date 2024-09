Panasonic Studiokamera AK-UCX100

Panasonic stellt die hochmoderne 4K-Studiokamera AK-UCX100 und einen Kamera-Glasfaser Adapter vor.

Panasonic Connect Europe stellt die neue AK-UCX100 Studiokamera und den AK-CFA100 Kamera-Glasfaser Adapter vor. Beide Geräte bieten Kunden mehr Flexibilität bei der Produktion von Studio- oder Live-Events und liefern gleichzeitig maximale Bildqualität. Mit der UCX100 können Nutzer ihre Produktionsweise flexibel je nach Budget und Anforderung wählen. Die Studiokamera lässt sich mit nur einem Kamerakopf oder in Kombination mit dem Kamera Glasfaser Adapter (CFA) sowie einer Kamerasteuerungseinheit (CCU) betreiben und liefert so in jeder Umgebung Aufnahmen von höchster Qualität. Die UCX100 und der CFA100 sind ab Dezember 2024 erhältlich.

Flexibler Betrieb

Die UCX100 unterstützt 3G- und 12G-SDI Ausgänge vom Kamerakopf und den direkten Anschluss des Remote Operation Panels mit Synchronisierung und Tally. Somit kann die Kamera als eigenständiges Gerät betrieben werden. Der Kamerakopf kann auch ohne eine CCU zu verwenden betrieben werden, indem er direkt an ein 25 Gbit/s Netzwerk angeschlossen wird, das ein ST 2110 Medientransportnetz nutzt. Durch Hinzufügen bidirektionaler SFP+-Module wird eine vollständige ST 2022-7-Redundanz gewährleistet.

Mit dem neuen Kamera Glasfaser Adapter (CFA100) von Panasonic kann ein standardmäßiges ST 311 Hybrid-Glasfaserkabel die Kamera mit Strom versorgen. Dies ermöglicht einen eigenständigen Kamerabetrieb. Alternativ lässt sich die Kamera über eine CCU oder ein lokales 12-V-XLR-Netzteil mit Strom versorgen. Die Nutzer können auf diese Weise sowohl die Vorteile des Stromversorgungsmodus als auch die der Anschlussmethode wie Dark Fiber oder ST 2110-Verbindung nutzen. In Kombination mit dem CFA100 ist eine Stromversorgung mit Reichweite von ca. 2 km mit Strom möglich (mit einem Glasfaserkabel1 erweiterbar bis maximal 10 km).

Bei der Produktion von Inhalten in einem klassischen Studio mit einer CCU lässt sich die Kamera mit der Camera Control Unit der Serie AK-UCU700/UCU710 von Panasonic koppeln. Diese bietet neben allen herkömmlichen Anschlussmöglichkeiten optional auch Dante, ST 2110 und ST 2022-7 Redundanz. Darüber hinaus unterstützt die Kamera eine große Bandbreite von Protokollen, wie z. B. NDI High Bandwidth, SRT und den parallelen Betrieb von Basisband und IP.

Die UCX100 lässt sich problemlos mit jeder Panasonic-Kamera kombinieren, insbesondere der 4K PTZ-Kamera AW-UE160, um eine kontinuierliche Produktionsqualität zu gewährleisten. Beide Kameras verfügen über denselben Sensor, der eine gleichmäßige Farbwiedergabe ermöglicht. In Verbindung mit der AK-UCU700/710-Serie unterstützt die UCX100 4x High Speed 1080p und 2x High Speed UHD.

Entwickelt für die Zukunft der Live-Produktion

Die Studiokamera UCX100 ist mit dem IP-basierten Videoübertragungsstandard SMPTE ST 2110 kompatibel und liefert sowohl unkomprimiertes als auch komprimiertes 4K Video sowohl für Studio- als auch für Live-Produktionsaufnahmen. ST 2110 kann entweder über die AK-UCU700 oder direkt an die Kamera angeschlossen werden. So ist ein Betrieb auch ohne CCU möglich. Für Veranstaltungen, bei denen die Bandbreite begrenzt ist, kann die UCX100 mit dem JPEG XS-Standard visuell verlustfreie Videoqualität mit geringer Latenz übertragen. Hinzu kommt die »Tagged VLAN«-Funktion, mit der angeschlossene Kameras gruppiert werden können, was die Verwaltung bei großen Netzwerkoperationen vereinfacht.

Momente im Fokus

Die UCX100 wurde entwickelt, um Live-Bühnenproduktionen zum Leben zu erwecken. Die Auflösung von 2.000 TV-Zeilen gibt Details in High Definition wieder.

Der große Dynamikbereich und Farbraum von HDR (HLG)/BT.2020 vermittelt satte Abstufungen und realitätsgetreue Farben. Darüber hinaus unterstützt die Kamera die Aufnahme mit einer Vielzahl von Funktionen. Ein Beispiel ist der Moiré-Unterdrückungsfilter, der die bei Aufnahmen an LED-Wänden erzeugte Moiré-Geräusche reduzieren kann. Zudem verfügt die Kamera über eine hochpräzise und geleitete Anzeige für Fokuspunkte.