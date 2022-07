Euro Cine Expo: Red stellt V-Raptor XL in Vitrine aus

Am Stand von Xinegear und Teltec wurde im Rahmen der Euro Cine Expo eine V-Raptor XL ausgestellt.

Die jüngste Version der 8K-Kamera V-Raptor von Red gibt es bei der Euro Cine Expo zu sehen: die V-Raptor XL. Allerdings wird die Kamera nicht in Betrieb gezeigt, sondern nur in einer Vitrine.

Man kann sie anschauen und Infos erhalten, aber die Kamera auszuprobieren und deren Bilder zu sehen, ist leider nicht möglich. Die Kamera sieht äußerlich aber fertiggestellt aus, wirkt nicht mehr wie ein Prototyp.

Gezeigt wurde die V-Raptor XL am Freitag in einer Vitrine am Stand des Red-Partners Xinegear, am Samstag wird die Vitrine dann am Stand von Teltec zu sehen sein.

Die V-Raptor XL nutzt den gleichen 8K-VV-Sensor wie die V-Raptor, ist aber etwas größer, bietet zusätzliche I/Os und interne ND-Filter.

Der nackte Body steht für 39.500 US-Dollar in der Preisliste (zum Vergleich: die Grundversion der V-Raptor kostet 23.950 Euro).

In einer drehfertigen Version soll die V-Raptor XL zu einem Preis unter 50.000 Euro angeboten werden.

Zum möglichen Lieferstart gab es noch keine Infos.