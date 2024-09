Ladegerät für 1,5V Profi-Akkus

Das norwegische Unternehmen KLVR stellt KLVR Charger Pro vor, um dazu beizutragen, die millionenfach verwendeten handelsüblichen 1,5 Volt-Batterien durch aufladbare Stromversorger zu ersetzen.

Erik Løvgren, Leiter Produktionsdienste sowie Entwicklung und Innovation beim norwegischen Sender NRK, nennt die Problematik: »Die wiederaufladbaren Akkus der großen AV-Hersteller sind viel zu teuer, und allgemeine wiederaufladbare AA-Batterien haben nicht die richtigen Spannungen. Es ist verblüffend, dass diese Lücke noch nicht geschlossen wurde.«

Die Batterien der Formate AAA; LR03 und AA; LR6 werden millionenfach benötigt und gehen nach Gebrauch in den Müll. Trotz vieler Energiespar-Initiativen bleibt der Batterieverbrauch daher ein Manko in der Umweltbilanz von Sendern, Veranstaltern usw. Dieser Misere stellt KLVR sein neues, in ein Rack integriertes Ladegerät für bis zu 48 (2x AA) wiederaufladbare Stromspeicher entgegen. »Wir wollen zu den Ersten gehören, die die Lösung von KLVR als einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zur Nachhaltigkeit nutzen – und, Hand in Hand damit, weil sie uns helfen wird, Kosten zu sparen«, kündigt Løvgren an.

Charger Pro lädt 1,5 Volt Li-Ion Akkus beider Formate im selben Rack. Die Lösung umfasst außerdem 48 Batterien mit einer 30 % höheren Kapazität als herkömmliche handelsübliche Akkus, geeignet für 1200 Ladezyklen. Die Entladekurve stellt sicher, dass Profitechnik während der gesamten Lebensdauer der Batterie den korrekten Kapazitätsprozentsatz liefert. Intuitive Frontdisplays und die Schnittstelle zum Überwachungs- und Steuerungssystem KLVR Control ermöglicht die Kontrolle des Ladestands und der Ladezeiten am Rechner.

Die Auslieferung wird für das 1. Quartal 2025 angekündigt. Vorbestellungen von Vertriebspartnern und Endverbrauchern werden entgegengenommen.