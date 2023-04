Profi-Kopfhörer fürs Immersive

Den Kopfhörer MDR-MV1 entwickelte Sony für professionelle Tontechniker und Musikproduzenten bei immersiven Projekten.

»Mit dem Vormarsch des raumfüllenden Klangs und hochwertiger Musik-Streamingdienste sehen wir einen Bedarf an Kopfhörern, die all diese immersiven Anforderungen flexibel erfüllen und bereichern können«, beschreibt James Leach, Category Head for Connected Content Acquisition bei Sony Europe, eine aktuelle Entwicklung. Diesen Bedarf will Sony mit dem neuen professionellen Kopfhörer MDR-MV1 befriedigen.

Der MDR-MV1 ist für die Wiedergabe eines breiten Klangfeldes raumfüllender Sounds ausgerichtet – auch mit genauer Positionsbestimmung bei 360 Reality Audio – oder eines Stereoklangs mit hoher Auflösung. Zudem liefert er laut Hersteller einen klaren, hochauflösenden, differenzierten Klang mit einem extrem breiten Frequenzbereich und präzisen Klangbild. Dazu tragen laut Sony die Treibereinheiten mit einer Wiedergabe zwischen 5 Hz und 80 kHz bei. Lokalisierung und Räumlichkeit können erfasst und Änderungen präzise bestimmt werden. Die offene Rückseite des Kopfhörers reduziert die interne Reflexion und eliminiert Resonanzen.

Zur Ausstattung des MDR-MV1 gehören atmungsaktive Ohrpolster für hohen Tragekomfort. Die Kabel sind abnehmbar und austauschbar an Aluminiumanschlüssen und einer Stereo-Miniklinkenbuchse.

»Der MDR-MV1, der eigens vom Headphone-Engineering-Team von Sony in Zusammenarbeit mit Toningenieuren von Sony entwickelt wurde, bietet Produzenten beim Mischen zu Hause und im Studio einen neuen, zuverlässigen Referenzpunkt für die modernen Anforderungen im Ton-Design«, sagt Mike Piacentini, Mastering Engineer, Battery Studio, Sony Music Entertainment.

Der MDR-MV1 ist zudem auf den kürzlich angekündigten 360 Virtual Mixing Environment (360VME)-Service von Sony ausgerichtet.

Der offene Kopfhörer ist ab April 2023 verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 399 Euro.