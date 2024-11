Cartoni für automatisierte Sportproduktion

Infos Kamerasystem AIR One: Das ist ein intelligenter Roboter, der menschliche Kamerabewegungen simuliert. Ein vollständig eigenständiger Gimbal, der nur eine Breitbandverbindung und eine Stromversorgung benötigt, um von überall aus gesteuert zu werden und einen Videostream an ein CDN zu senden. Das Paket verfügt über eine Z-Cam mit Wechselobjektiv, einen Zoom-Motor, ein iPad, eine Reisetasche und alle erforderlichen Anschlusszubehörteile. AIR One bietet Benutzern PTZ-Funktionen. AIR App ist eine native iOS-App – gewissermaßen ein Kamera-Assi. Die App ermöglicht die Touchscreen-Steuerung von AIR One direkt mit dem Gerät, über LAN oder über Standard-Breitband. Mit der AIR-App stehen alle Kamerafunktionen per Fingertipp zur Verfügung. Bis zu sechs Roboter mit jeweils bis zu 40 voreingestellten Abrufpositionen lassen sich so von einem iPad aus steuern. Mit AIRcloud Deeplinking können alle Kameraeinstellungen und Berechtigungen auch remote eingestellt werden. AIRcloud vereinfacht und automatisiert die technische Komplexität von Multicams. Die Plattform ist eine Orchestrierungsebene für Kameras, die komplizierteste Produktionen vereinfacht. Damit lassen sich Drehvorbereitung und Genehmigungen automatisieren, und es ist möglich, von einem Ort aus auf alle bevorzugten Live-Produktions-Apps zuzugreifen. Inhalte können über den Media-Asset-Manager verwaltet und Ergebnisse im Tresor gespeichert werden.