Per Cloud: Automatisierte Qualitätskontrolle für Broadcast-Videos

Die cloud-basierte Media-Services-Plattform VidiNet bietet nun auch automatisierte Qualitätskontrolle für Broadcast-Videos an.

VidiNet ist eine Media-Services-Plattform der Arvato-Systems-Marke Vidispine — und nun gibt es hier eine neue Erweiterung: automatisierte Qualitätskontrolle von Broadcast-Videos mit Technologien von Interra stehen nun auch in VidiNet zur Verfügung. Das erfolgt durch die Einbindung der renommierten file-basierten QC-Lösung des Arvato-Partners Interra, die durch den Einsatz von Machine Learning und künstlicher Intelligenz laut Hersteller hervorragende Ergebnisse liefert.

Weiterer Baustein für Vidinet

Vidinet verfolgt den Ansatz, cloud-basierte Lösungen von der Kreation über Produktion bis zur Monetarisierung von Content abzudecken: VidiNet soll umfangreiche Aufgaben und Anforderungen der Media Supply Chain erledigen und den Anwendern eine Reihe von Services und Apps in einer vorintegrierten Umgebung in Form von SaaS-Lösungen anbieten. Damit unterstützt die Plattform nicht nur verschiedene Medien-Workflows, sondern erlaubt nahezu beliebige Skalierungsmöglichkeiten für den professionellen Einsatz.

Nun wurde VidiNet also erneut erweitert und bietet ab sofort auch die Möglichkeit, auf sämtliche Funktionen des Systems Baton QC von Interra Systems als Cloud-Dienst zuzugreifen. Ein Vorteil dabei: das sogenannte »Elastic Scaling« ermöglicht unlimitierte gleichzeitig ablaufende QC-Prozesse. Die Quality-Control-Lösung unterstützt eine Vielzahl von Medienformaten und bietet eine Kombination aus automatisierten und manuellen Qualitäts-Checks, wie beispielsweise eine umfangreiche Prüfung von Untertiteln und Closed Captions, Audio-Sprachidentifikation oder Loudness-Erkennung und -Korrektur. Das sorgt für einen gut integrierten und effizienten Broadcast-Workflow.

Baton wird bereits weltweit in Bereichen eingesetzt, die professionell mit Video arbeiten — von Broadcast über Telekommunikation, von Postproduktion bis hin zur Archivierung von file-basiertem Content. Es ist eine ideale Ergänzung für VidiNet-Nutzer, die aus ihren On-Premise-Systemen herauswachsen und/oder ihre Workflows vollständig in die Cloud verlagern möchten, erläutert Vidispine.

In VidiNet stehen alle Funktionen des Baton QC Checkers zur Verfügung. Die Gebühr für die Nutzung wird in der Regel per Content-Minute zu einem Basis-Satz abgerechnet, was für eine hohe Kostentransparenz sorgt. Nur für besondere Formate wie Flash/PSE, Dolby AC3/E, HDR und DRM fällt eine zusätzliche Gebühr pro Content-Minute an. Die Ergebnisse der QC-Analyse werden dann in der VidiNet-Timeline angezeigt.

»Wir freuen uns sehr, Baton QC als Option in VidiNet anbieten zu können«, so Stefan Eckardt, Head of Platform Success im Vidispine-Team von Arvato Systems. »Cloud-basierte Qualitätskontrolle ist ein wichtiges Wachstumsfeld in der Branche, und die Partnerschaft mit Interra Systems bietet Kunden echte Mehrwerte. Sie erhalten mit Baton QC Zugang zu einer leistungsstarken und zuverlässigen Machine-Learning- und KI-gestützten automatisierten QC-Plattform. Gleichzeitig wird durch VidiNet eine schnelle, nahezu unbegrenzte Skalierbarkeit ihrer Dienste ermöglicht.«

»Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit dem Vidispine-Team und darüber, dass wir an der Ergänzung seines End-To-End-Broadcast-Ökosystems mitwirken dürfen«, so Penny Westlake, Director Europe, Interra Systems. „Immer mehr Unternehmen verlagern ihre Workflows zum Teil oder ganz in die Cloud, und QC ist ein wesentliches Element, bei dem cloud-basierte Lösungen klare Vorteile hinsichtlich Skalierbarkeit und Flexibilität des gesamten Prozesses bieten.“