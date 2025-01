Røde präsentiert Wireless Go der 3. Generation

Das Rode Wireless Go der dritten Generation ist ein digitales Zweikanal-Drahtlos-Mikrofonsystem.

Derzeit kündigen unterschiedlichste Hersteller WLAN-Funkstrecken an. Røde hat darauf reagiert und die 3. Generation von Wireless Go angekündigt. Das System bietet 32-Bit-Float-On-Board-Aufnahme und intelligente GainAssist-Technologie. Mit USB-C- und 3,5-mm-Ausgängen ist das Wireless Go sowohl mit einer Kamera als auch mit einem Smartphone oder Laptop kompatibel.

Das kompakte, drahtlose Zweikanal-Mikrofonsystem bietet 40 Stunden Onboard-Aufnahme. Lavalier-Mikrofone lassen sich fest verriegelt anschließen. Røde hebt außerdem das helle LCD-Display und intuitive Bedienelemente für schnelle und einfache Anpassung der Einstellungen im laufenden Betrieb hervor.

Die Funkstrecke ist erhältlich in Schwarz und Weiß sowie in einer Reihe von Farben in limitierter Auflage, darunter Rot, Orange, Grün, Lila, Pink, Blau, Kobalt, Lehm, Flieder, Stein, Rosa und Moos.

Das Wireless Go Gen 3 soll 293 Euro kosten (Netto UVP).