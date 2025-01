Firmware-Updates für Sony Alpha 1 II, Alpha 1 und Alpha 9 III

Zu den Updates zählen Verbesserungen der Fotofunktionen und erweiterte Unterstützung für die Camera Authenticity Solution von Sony.

Sony kündigte neue Firmware-Updates für die Kameras Alpha 1 II (Ver. 2.00), Alpha 1 (Ver. 3.00) und Alpha 9 III (Ver. 3.00) an. Diese Firmware-Versionen enthalten einige unterschiedliche Aktualisierungen für Foto-, Film- und Bedienfunktionen sowie eine erweiterte Kompatibilität für die Camera Authenticity Solution von Sony.

Updates für die Camera Authenticity Solution

​​Mit den neuen Firmware-Updates werden die Kameras Alpha 1 II, Alpha 1 und Alpha 9 III mit der erweiterten Camera Authenticity Solution von Sony kompatibel. Die aktuellen Erweiterungen dieser Lösung umfassen die Einführung einer Website zur Überprüfung von Bildern sowie eine Digital Signature-Upgrade-Lizenz für ausgewählte Nachrichtenagenturen und deren Fotograf*innen. Der Service bietet zusätzliche Informationen zur Authentizität von Bildern und vereinfacht die Arbeitsabläufe für Profis, die höheren Standards für die Überprüfung von Inhalten gerecht werden müssen. Dies soll die Umsetzung des C2PA-Standards (Coalition for Content Provenance and Authenticity) erleichtern, insbesondere in der Nachrichtenbranche. Als Mitglied des C2PA-Lenkungsausschusses spielt Sony eine führende Rolle bei der Entwicklung dieses Standards und trägt maßgeblich zu seiner breiteren Anwendung bei.

Verfügbarkeit

Die Firmware-Downloads für die Alpha 1 II (Ver. 2.00), Alpha 1 (Ver. 3.00) und Alpha 9 III (Ver. 3.00) sind ab sofort verfügbar.

Details

Aufnahmefunktionen α1 Ver. 3.00 α1 II Ver. 2.00 α9 III Ver. 3.00 Verwendung von Verschlusszeiten bis zu 1/80000 Sekunden bei allen Blendenwerten, wenn „Exp. Value Expand“ aktiviert ist. n/v n/v Neu Unterstützung für Fokus-Bracketing bei Serienaufnahmen mit automatischer Verschiebung der Fokus-Position Aktualisiert — — Zusätzliche Einstellungen zur Anpassung des Belichtungswerts und der Anzahl der Aufnahmen in der Belichtungsreihe Aktualisiert — — Verwendung der Funktionen Focus Magnifier (Fokusvergrößerung) und AutoMagnifier bei MF (Anzeige eines vergrößerten Bilds bei manueller Fokussierung) im Bright Monitoring Modus Aktualisiert — Aktualisiert

Filmfunktionen α1 Ver. 3.00 α1 II Ver. 2.00 α9 III Ver. 3.00 Verbesserung der Bildqualität bei der Anwendung benutzereigener LUTs n/v Aktualisiert Aktualisiert Automatische Standbilderstellung mit Shot-Marks aus Filmszenen nach der Aufnahme Aktualisiert — —

Bedienungs- und Übertragungsfunktionen α1 Ver. 3.00 α1 II Ver. 2.00 α9 III Ver. 3.00 Verwendung der benutzerdefinierten Einstellung bei der AEL-Taste und der Löschtaste während der Wiedergabe Aktualisiert — — Benachrichtigung, wenn die neueste Software für die Kamera verfügbar ist. Aktualisiert — Aktualisiert Planen von FTP-Transfers, während Daten auf das Speichermedium der Kamera geschrieben werden. Aktualisiert — Aktualisiert Verbesserte Bedienbarkeit, darunter Fortsetzung der Aufnahmen, während Bilder auf die Creators’ App übertragen werden. Aktualisiert — Aktualisiert

Legende:

Aktualisiert: Bestehende Funktion wurde aktualisiert

Neu: Neue Funktion

—: ​ Wird bereits unterstützt

n/v: ​ Nicht verfügbar