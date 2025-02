Und Action: AK-UCX100 4K-Studiokameras von Panasonic

Videotechnik Bär erzielt mehr Flexibilität durch Panasonic AK-UCX100 4K-Studiokameras mit SMPTE 2110 Standard.

Die Panasonic AK-UCX100 unterstützt die nahtlose Integration in ST 2110-basierte IP-Workflows, die zunehmend die Grundlage moderner Broadcast- und Produktionsumgebungen bilden.

Ob Rock-Konzert, Messeauftritt oder Corporate Entertainment – Videotechnik Bär macht Live-Events mit Multimedia-Shows im In- und Ausland zum Erfolg. Damit mehr als 1.500 Veranstaltungen im Jahr mit perfekter Technik reibungslos ablaufen und zuverlässig überzeugen, setzen sie auf die neuen AK-UCX100 4k-Studiokameras von Panasonic.

Die AK-UCX100 kann als eigenständiger Kamerakopf ohne Kamera-Basisstation (CCU) betrieben werden und unterstützt dabei verschiedene IP-Standards, wie SMPTE ST 2110, NDI High Bandwidth und SRT sowie 12G-SDI Ausgänge. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration in unterschiedliche Produktionsumgebungen und ST 2110-basierte IP-Workflows, u.a. der Kairos-Plattform von Panasonic. In Kombination mit Kairos und PTZ-Kameras, wie der AW-UE160, ergibt sich so ein leistungsstarker und flexibler Produktions-Workflow bei Live-Events.

Videotechnik Bär hat diese Arbeitsweise frühzeitig als Innovation identifiziert und den Nutzen für sich und seine Kunden im Live-Produktionsumfeld erkannt. »Bei der Vorstellung der AK-UCX100 und des gesamten Set-Ups inklusive der IT/IP-Plattform Kairos bei der BPM Broadcast & Professional Media GmbH, unserem langjährigen Vertriebspartner für Produktionstechnologie in Hamburg, haben wir erlebt, wie sich diese 4K-Studiokamera nahtlos in das IP-basierte Workflow-System der Kairos-Plattform integrieren lässt. Durch die IP-Übertragung über SMPTE ST 2110 reduziert sich die Anzahl der zu verlegenden Kabel auf ein Minimum. Es kommt nur noch auf die verfügbare Bandbreite an. Über die genutzten Formate muss man sich weniger Gedanken machen, was die Planung eines Events erheblich effizienter macht. Durch das Zusammenspiel mit der Live-Produktionsplattform Kairos kann diese neu gewonnene Flexibilität bis in die Generierung der erforderlichen Live-Inhalte erweitert werden«, erklärt Philip Bär, Geschäftsführer von Videotechnik Bär. »Die problemlose Kombination der AK-UCX100 mit anderen Panasonic-Kameras, einschließlich der PTZ-Kamera AW-UE160, gewährleistet darüber hinaus eine konsistente Produktionsqualität. Beide Kameras verfügen über denselben Sensor, was eine einheitliche Farbwiedergabe ermöglicht.«

SMPTE ST 2110 vereint, wofür normalerweise an einem Veranstaltungsort eine Vielzahl von unterschiedlichen Leitungen verlegt werden müssen. Neben der einhergehenden Zeitersparnis ist der offene Standard von Anfang an auf flexible Videoformate hinsichtlich horizontaler und vertikaler Auflösung, verwendetem Farbmodell als auch einer leichten Kompressionsstufe ausgelegt, sodass er sich ideal als Zuspiellösung für modular konfigurierbare Bildflächen eignet.

Videotechnik Bär wird mit der Kairos-Plattform großformatige Displays und LED-Wände bespielen und sich weitere Anwendungsfelder erschließen. SMPTE ST 2110 bietet dazu eine herstellerunabhängige technologische Lösung, die eine flexiblere, skalierbare und effizientere Produktion und Übertragung ermöglicht und zukünftig das Fundament für innovative Anwendungen wie Remote-Produktionen, Cloud-basierte Workflows und fortschrittliche, echtzeitbasierte Medienverteilung bildet. Der Ersatz traditioneller SDI-Verkabelung durch IP-basierte Infrastruktur führt dabei zu höherer Flexibilität, verbesserter Skalierbarkeit, Interoperabilität und Effizienz.

»Bei unserer Tourproduktion haben wir bereits den Kairos AT-KC2000 von Panasonic im Einsatz. Seine große Flexibilität lässt keine Wünsche offen. Nun investieren wir in über 20 AK-UCX100 Studiokamera-Züge. Die Entscheidung, weiter in das ST 2110 IP-Ecosystem von Panasonic zu investieren, verbessert die Vielfältigkeit unserer Produktionsinfrastruktur und hebt unsere Produktion auf die nächste Stufe«, so Philip Bär weiter. »Die ST 2110-Option dieser hochmodernen 4K-Studiokamera ist ein Feature, das im Zusammenspiel mit der IT/IP-Plattform Kairos eine perfekt aufeinander abgestimmte Gesamtlösung bildet. Hier ist insbesondere die Vielzahl der IP-Streamingformate von SRT und NDI bis zu ST 2110 mit zuschaltbarer JPEG-XS-Option zu nennen.«

Zu den weiteren Vorteilen der 4K-Studiokamera ergänzt Lars Bruhse, Senior Key-Account-Manager BPM: »Mit der AK-UCX100 von Panasonic bieten wir ein robustes und zuverlässiges Set-Up im mittleren Preissegment für die Produktion von hochwertigem UHD-Content an. Der 12G-Output am Kamerakopf liefert das lang ersehnte Feature, UHD-Videofunkstrecken in vollem Umfang zu nutzen. Den Kamerakopf eigenständig, also auch ohne eine zentrale Steuereinheit einsetzen zu können, ist insbesondere bei Festinstallationen von Vorteil. Eine gegebenenfalls bereits vorhandene Glasfaserinfrastruktur erleichtert dabei den Installationsaufwand und senkt noch einmal die Investitionskosten für die Hardware.«

Durch die integrierte ST 2110-Option punktet die Studiokamera AK-UCX100 mit Qualität und Flexibilität insbesondere bei Live-Produktionen. Ein optischer Anti-Moiré-Filter auf einem der zwei vorhandenen Filterräder der AK-UCX100 reduziert darüber hinaus Moiré-Artefakte effektiv. Zusätzlich rundet der nochmals verbesserte Sensor hinter dem 2/3-Typ B4-Mount das AK-UCX100-Paket von Panasonic ab. Ein erweiterter Dynamikumfang sorgt für kontraststarke Bilder.