Neue Blackmagic Studiokameras

Die neuen Kameras sind leicht und gut zu transportieren, sie bieten viele neue Funktionen und sind ab 1.295 Dollar zu haben.

Zu den neuen Designmerkmalen der Blackmagic Studio-Kameras zählen ein carbonfaserverstärktes Polycarbonat-Gehäuse und ein großer integrierter 7-Zoll-Sucher. Sie sind leicht und lassen sich einfacher transportieren und einrichten als große herkömmliche Studiokameras. Die günstigere Kamera kostet 1.295 Dollar, die teurere kostet 1.795 Dollar.

In einem tragbaren Kompaktdesign bieten Blackmagic Studio Cameras die gleichen Funktionen wie große Studiokameras. Mit dem Dynamikumfang und der Farbverarbeitung einer Digitalfilmkamera erzeugen sie auch in schwierigsten Lichtverhältnissen filmische Bilder. Der Sensor meistert ISO-Werte bis zu 25.600 , so der Hersteller. Zudem bietetn die Kameras Talkback, Tally, Kamerasteuerung, einen integrierten Farbkorrektor, Blackmagic-Raw-Aufzeichnung auf USB-Laufwerke und mehr.

Die Blackmagic Studio Camera ist zwar für Liveproduktionen konzipiert, aber nicht nur auf den Einsatz mit Mischern beschränkt. Weil sie Blackmagic Raw auf USB-Laufwerke aufnimmt, ist sie in allen Szenarios mit Stativen praktisch. Wegen des großen 7“-Suchers eignet sich die Kamera auch für TV-Produktionen, News-Broadcasts, Sport, Bildung, Konferenzen und sogar Hochzeiten, betont Blackmagic. Das große helle Display mit seitlichen Griffen, Touchscreen und Tasten macht das Mitverfolgen von Einstellungen leicht und ist über lange Zeiträume dennoch bequem.

Das leichte glasfaserverstärkte Polycarbonat-Gehäuse der Blackmagic Studio Camera im Miniformat wurde mit innovativer Technik entwickelt. Mit dem großen 7“-Sucher ist das Tracken und Kadrieren von Einstellungen einfach. Der Touchscreen bietet Menüs für Kameraeinstellungen. Für Helligkeit, Kontrast und Focus Peaking sind Drehknöpfe vorhanden. Ein Stativmount mit Montageplatte fürs Schnellsetup ist inklusive.

Das Gain der Blackmagic Studio Camera von -12 dB (100 ISO) bis +36 dB (25.600 ISO) ist dafür optimiert, Filmkorn und Bildrauschen zu reduzieren und zugleich den vollen Dynamikumfang zu bewahren. Die Verstärkung kann von der Kamera oder über die SDI- oder Ethernet-Fernsteuerung von einem Mischer vorgegeben werden.

In Kombination mit der Blackmagic Generation 5 Color Science bietet der 4K-Sensor die gleiche Bildgebungstechnologie wie Digitalfilmkameras. Selbst die Farbeinstellungen sind vom Mischer aus steuerbar. Mit dem Dynamikumfang von 13 Blendenstufen sind die Schwarzwerte der Kamera dunkler und die Weißwerte heller, was perfekt für die Farbkorrektur ist. Die Sensorauflösung von 4096 x 2160 ist großartig für HD- wie Ultra-HD-Projekte. Ein Bonus: Alle Modelle unterstützen 23,98 bis 60 fps.

Der gängige MFT-Objektivanschluss der Blackmagic Studio Cameras sorgt für Kompatibilität mit einer Vielzahl bezahlbarer Fotoobjektive. Benutzer können die Kamera mit optionalen Focus und Zoom Demands erweitern, um Blendenzoom und -fokus nicht mehr manuell, sondern wie bei großen Studiokameras über den Stativgriff anzupassen. Das geht ähnlich geschmeidig wie bei teuren B4-Broadcast-Objektiven.

Der große, hochauflösende 7-Zoll-Bildschirm vereinfacht die Kadrage deutlich und bietet Benutzern daher einen ganz neuen Umgang mit der Kamera. Onscreen-Overlays zeigen Status und Aufzeichnungsparameter, ein Histogramm, Focus-Peaking-Indikatoren, Pegel, Bildrandmarkierungen und mehr. Fürs Monitoring stehen sogar 3D-LUTs mit Farbgebung und Looks nach Wunsch bereit.

Anders als Consumer-Kameras kommt das Blackmagic Studio Camera 4K Pro Modell mit SDI-Anschlüssen für Talkback, sodass der Bildmischer bei Live-Events mit den Kameras kommunizieren kann. So wird vermieden, dass alle gleichzeitig die gleiche Einstellung wählen. Der Talkback-Anschluss ist in die Kameraseite verbaut und unterstützt gängige 5-polige XLR-Broadcast-Headsets.

Blackmagic Studio Cameras bieten zahlreiche Optionen zum Anschluss von Consumer- und Broadcastgeräten. Alle Modelle unterstützen Tally, Kamerasteuerung und Trigger-Aufzeichnung per HDMI, was perfekt für den Einsatz mit ATEM Mini Mischern ist. Neben Kopfhörer- und Mikrofonanschlüssen gibt es zwei USB-C-Erweiterungsports. Mit 12G-SDI, 10GBASE-T-Ethernet, Talkback und symmetrischen XLR-Audioeingängen ist das erweiterte Blackmagic Studio Camera 4K Pro Modell für Broadcast-Workflows konzipiert. Für schnellere Setups unterstützt die 10G-Ethernet-Verbindung allein Video, Tally, Talkback und Stromversorgung. Das gleicht einem SMPTE-Glasfaser-Workflow, jedoch mit kostengünstigerem Ethernet-Kupferkabel der Kategorie 6A.

Das Blackmagic Studio Camera 4K Pro Modell unterstützt den Anschluss der Kameras über ein einziges Ethernet-Kabel. Herkömmliche Broadcast-Studiokameras kommunizieren und beziehen Strom über SMPTE-Glasfaser. Als günstigere Alternative dazu verfügt das Blackmagic Studio Camera 4K Pro Modell über 10G-Ethernet. Die Ethernet-Verbindung besorgt Kameravideo, rückgeführte Programm-Feeds, Tally, Talkback, Kamerasteuerung und Stromversorgung. Mischerseitig wandelt der Blackmagic Studio Converter alle Videosignale und liefert Strom fürs Ethernet-Kabel. Man muss die Kamera also nicht extra an den Strom anschließen.

Die Blackmagic Studio Camera ist mit einem Highspeed-USB-C-Erweiterungsport ausgestattet, der Aufzeichnungen auf externe Laufwerke und den Anschluss von zahlreichem Zubehör ermöglicht. Für den späteren Schnitt und die Farbkorrektur lassen sich externe USB-Laufwerke anschließen und hochwertige Blackmagic-RAW-Dateien in 12-Bit aufzeichnen. Zur Bearbeitung zieht man die Dateien einfach auf einen Computer, ohne Zeit mit Kopieren zu verschwenden. Noch dazu powert der USB-Port jedes angeschlossene Handy oder Laufwerk.

Dateiformate wie H.264 sind hochkomprimiert und verursachen Rauschen und Artefakte, was zu unwiederbringlichen Verlusten der Sensordaten führt. Blackmagic Raw beseitigt dieses Problem, betont Blackmagic. Zudem speichert der Codec Kameraeinstellungen als Metadaten, sodass man ISO, Weißabgleich und Belichtung später in DaVinci Resolve ändern kann. Dank der geringen Größe reagieren die Dateien beim Schneiden besonders schnell.

Mit den in die Blackmagic Studio Cameras verbauten Mikrofonen ist die Kamera schneller für den Ton eingerichtet. Außerdem sind die internen Mikrofone stoß- und windfest. So erfasst man auch bei widrigen Bedingungen großartigen Sound. Die Kamera bringt auch einen 3,5mm-Audioeingang für Videokameramikrofone und eine 3,5mm-Kopfhörerbuchse mit.

Der Profi-XLR-Eingang für zwei Kanäle symmetrisches Audio unterstützt Linepegel von +24 dBu. Neben einem äquivalenten Eingangsrauschen von -131 dBV(A) sind sie mit einem ultra-geräuscharmen Mikrofon-Vorverstärker mit P48 Phantomspeisung ausgestattet. Darauf folgen zwei Analog-Digital-Wandler für HDR mit 117 dB für Highend-Ton wie er von Sendeanstalten und Tontechnikern verlangt wird.

Für die schnelle Montage auf Stative und zügigeres Setup beinhalten alle Blackmagic Studio Camera 4K Modelle ein maschinengefertigtes Metallstativgewinde und eine Schnellmontageplatte. Letztere sorgt dafür, dass die Kamera sich sanft aufs Stativ setzen und sich vor und zurück rücken lässt, um sie perfekt zu platzieren.

Blackmagic Studio Cameras bieten zahlreiche Optionen für die Stromversorgung. Alle Modelle haben einen 12V-DC-Stromanschluss mit Sperrmechanismus, um versehentliches Herausziehen zu vermeiden. Bei Einsatz des Blackmagic Studio Camera 4K Pro Modells kann die komplette Kamera mitsamt Zubehör über ein einziges Kabel, die Ethernet-Verbindung, mit Strom versorgt werden. Da Ethernet-Kabel über den leistungsstarken Blackmagic Studio Converter mit PoE-Strom versorgt werden, braucht man die Kamera nicht an den Strom anzuschließen. Diese Lösung eignet sich besonders dann, wenn kein Stromanschluss in Kameranähe ist.

Mit optionalen Zoom und Focus-Griffen lassen sich preiswerte Fotoobjektive in Broadcast-Objektive

verwandeln. Per USB-C sind die Focus und Zoom Griffe mit allen Blackmagic Studio Camera 4K Modellen kompatibel. Sie bieten zwei USB-C-Ports, um sie in Reihe zu schalten und über den anderen USB-Anschluss mit der Kamera zu verbinden. Das Design ermöglicht hohe Präzision bei der Blendensteuerung. Zum Kadrieren und Anpassen von Einstellungen braucht man die Hände nicht einmal vom Stativ zu nehmen.

Auf dem mit 10G-Ethernet ausgestatteten Pro-Modell lassen sich alle Signale per Ethernet-IP-Link über denselben Anschluss in die Kamera einspeisen. Das heißt, Kamerafeed, rückgeführter Programmfeed, Timecode, Referenz, Tally, Talkback und Steuerung erfolgen alle über ein einziges Kabel. Das bringt die gleichen Vorteile wie mit SMPTE-Glasfaser, jedoch mit kostengünstigerem 10G-Ethernet-Kupferkabel. Der Blackmagic Studio Converter ermöglicht die Trennung aller Video-, Audio- und Talkback-Signale im Studio. Ein riesiges Netzteil versorgt die Kamera zudem via Ethernet mit Strom, sodass keine Stromquelle in Nähe der Kamera benötigt wird.

Funktionen im Überblick

Speziell für die Live-Produktion entwickelt

Gehäuse aus carbonfaserverstärktem Polycarbonat

ISO-Empfindlichkeiten bis 25.600 für hervorragende Low-Light-Leistung

Nativer 4K-Sensor mit 13 Blendenstufen Dynamikumfang

Kompatibel mit vielerlei gängigen MFT-Objektiven

Großer 7-Zoll-Sucher mit hoher Helligkeit

Umfasst 12G-SDI-, HDMI-, 10G-Ethernet-Anschlüsse

10G-Ethernet für SMPTE-konforme Workflows über einziges Kabel

USB-C für direktes Aufzeichnen auf externe Datenträger

Hochwertigste Aufzeichnung in Blackmagic RAW

Eingebaute Stereomikrofone mit breiter Klangtrennung

Professioneller Mini-XLR-Eingang mit 48-Volt-Phantomspeisung

Stativanschluss für schnellen Aufbau am Veranstaltungsort

Stromversorgung über 12 V oder Ethernet

Optionale Focus und Zoom Griffe zur Objektivsteuerung

Blackmagic Studio Converter unterstützt alle Signale per Ethernet

VERFÜGBARKEIT UND PREIS

Blackmagic Studio Cameras sind ab sofort ab 1.295 USD zzgl. Steuern und Abgaben bei Blackmagic Design Händlern weltweit erhältlich.