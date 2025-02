Clear-Com stellt FreeSpeak Icon vor

Das FreeSpeak Icon-Beltpack ergänzt die drahtlose Intercom-Familie FreeSpeak.

Clear-Com entwickelte FreeSpeak Icon mit Blick auf die wachsenden Ansprüche technischer Teams in den Bereichen Broadcast, Live-Performance und Sport sowie für AV-Umgebungen in Unternehmen, kirchlichen Einrichtungen und mehr entwickelt wurde. Hier bietet das neue Beltpack gute Konnektivität, ergonomisches Design und fortschrittliche Features, so Clear-Com.

Das FreeSpeak Icon-Beltpack verbindet eine Funkleistung im 1,9-GHz- (DECT) Frequenzband mit verschiedenen anwenderorientierten Innovationen wie neun konfigurierbaren Tasten, vier unabhängigen Lautstärkereglern für die Kanäle und Unterstützung der neuesten Bluetooth 5.3-Technologie. Diese Features ermöglichen den Benutzern die Verwaltung mehrerer Kommunikationskanäle und gewährleisten auch bei langen Produktionszeiten einen hohen Komfort und eine unkomplizierte Bedienung.

»Wir haben das FreeSpeak Icon-Beltpack als vielseitige, sehr leistungsfähige Intercom-Lösung für Power-User entwickelt«, erklärt Dave Mackinnon, VP of Product Management. »So können wir sie in den unterschiedlichsten Produktionsumgebungen mit einem hochwertigen, zuverlässigen Kommunikationssystem unterstützen.«







Die neun konfigurierbaren Tasten des Beltpacks – acht unabhängige Kanal-Tasten und eine Antworttaste – bieten umfangreiche Kommunikationsoptionen, vergleichbar mit den Funktionen einer klassischen Intercom-Station. Vier separate Kanal-Lautstärkeregler und ein Haupt-Lautstärkeregler ermöglichen den Benutzern eine detaillierte Abstimmung der Audiopegel für jeden einzelnen Kanal, was Ermüdungserscheinungen vorbeugt und den Bedienkomfort deutlich erhöht. Dank Bluetooth 5.3-Kompatibilität lässt sich das Beltpack zudem mit aktuellen Drahtlos-Headsets und In-Ears verbinden und bietet damit eine einzigartige Flexibilität und Praxisfreundlichkeit.

Das FreeSpeak Icon-Beltpack wurde speziell für den Einsatz mit der Clear-Com Arcadia Central Station und der digitalen Eclipse HX Matrix optimiert und lässt sich direkt in bestehende Anlagen integrieren. Auf diese Weise profitieren Anwender von den Vorteilen einer vielfältigen Clear-Com-Systemlösung und zusätzlichen externen Integrationsmöglichkeiten wie Dante und Madi für Eclipse-Anwender. Die geringere Höhe und das lichtstarke Farb-Display des Beltpacks sorgen für hohen Komfort, intuitive Bedienung und schnellen Überblick über alle wichtigen Informationen.

Das FreeSpeak Icon-Beltpack ist eine Intercom-Lösung für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche: Für Broadcast-Anwender wird die hohe Kanalanzahl ausschlaggebend sein, während bei Live-Events und Sportveranstaltungen die Unterstützung aktueller Bluetooth-Headsets und In-Ears ein großes Plus ist. Bei kirchlichen Veranstaltungen punktet das Beltpack durch skalierbare Kommunikations-Tools für dynamische Produktionen, und AV-Teams in Unternehmen dürften die robuste Funktionalität zu schätzen wissen.