Clear-Com: FreeSpeak Edge Base Station

Die neue IP-Basisstation der nächsten Generation für Wireless Intercom von Clear-Com unterstützt die gesamte Palette der FreeSpeak-Produkte — zusammen mit Dante-Schnittstellen von Drittanbietern.

Clear-Com stellt die neue FreeSpeak Edge Base Station vor. Diese IP-Basisstation unterstützt die gesamte Palette der digitalen, drahtlosen FreeSpeak-Intercom-Lösungen, einschließlich 1,9 GHz (einschließlich E1- und IP-Transceiver), 2,4 GHz und 5 GHz sowie Dante-Geräte von Drittanbietern. Durch dieses Angebot einer weiteren Basisstations-Option für die große Gemeinschaft der FreeSpeak-Anwender eröffnet Clear-Com einem breiten Kundenkreis Zugang zu einer IP-Lösung, erläutert der Hersteller.

Die FreeSpeak Edge Base Station bietet eine Standalone-Lösung für FreeSpeak Edge 5-GHz-System sowie Unterstützung für FreeSpeak 1,9 GHz IP-Transceiver über AES67-Verbindungen, die bisher nur über Eclipse Digital Matrix-Systeme mit einer E-IPA-Karte verfügbar waren.

Das 1-HE-Gerät unterstützt insgesamt bis zu 16 Beltpacks und 6 IP-Transceiver (10 E1-Transceiver) mit der Flexibilität, Bänder zu mischen und anzupassen, sowie bis zu acht Ports IP-Interoperabilität mit Dante-Verbindungen von Drittanbietern. Mit einer Mischung aus IP-, 2-Draht- und 4-Draht-Audioanschlüssen kann die FreeSpeak Edge Base Station eine Vielzahl von Systemen integrieren, einschließlich Clear-Com Encore Partyline und sogar Zwei-Wege-Funksysteme mit einer intelligenten GPIO-Schnittstelle.

Die FreeSpeak Edge Base Station wird über die browser-basierte CCM-Software von Clear-Com konfiguriert, die von Grund auf neu entwickelt wurde, um die Konfiguration durch intuitive Menüs und Funktionen zu verbessern. Die neue CCM-Software bietet eine Systemüberwachung auf einen Blick und reduziert so die Gefahr von Ausfallzeiten.

Die Software ist so konzipiert, dass sie schnell einsatzbereit ist und Anwender mit einem Transceiver und zwei Beltpacks in weniger als fünf Minuten einsatzbereit sind. Zu den weiteren Merkmalen gehören eine standardmäßige Systemkonfiguration direkt nach dem Auspacken, die Möglichkeit, Transceiver direkt über das Bedienfeld hinzuzufügen, und die Möglichkeit, Beltpacks über USB anzuschließen. All dies führt zu einem System, das sich ideal für Live-Events oder andere Anwendungen eignet, bei denen es auf die Zeit ankommt.

Das Gerät verfügt über zwei hochauflösende Vollfarb-Touchscreen-Displays mit vier Drehreglern, die vier Sprech- und Hörkanäle ermöglichen, so dass der Stationsbediener mit den drahtlosen Beltpacks kommunizieren kann.

»Während sich viele unserer Kunden für eine integrierte Lösung entscheiden, mit drahtgebundenen und drahtlosen Elementen im gleichen System, sucht eine große Gruppe immer noch nach einem dedizierten drahtlosen Betrieb, oft zur Verbindung mit anderen bereits bestehenden Systemen«, kommentiert Stephen Sandford, Senior Product Manager bei Clear-Com.

»Während wir dieser Art von Kunden bisher die bestehende FreeSpeak II Basisstation angeboten haben, wurde der Bedarf an einer IP-basierten Lösung dieser Art immer deutlicher — und die FreeSpeak Edge Basisstation erfüllt diesen Bedarf mit ihrer IP-basierten Transceiver-Architektur sowie Verbindungen zu externen Systemen über die gängigsten IP-Protokolle der Branche.«