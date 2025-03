Projective stellt hybride Postproduktionslösungen vor

Projective zeigt bei der NAB Strawberry Multisite, eine neue Kollaborationslösung für Cloud und On Premises, sowie die Kollaborationsplattform Strawberry 7.

»Die heutige Postproduktionslandschaft erfordert Agilität und Effizienz«, so Derek Barrilleaux, CEO bei Projective Technology. »Mit den hybriden Workflows von Strawberry Multisite und der verbesserten Benutzererfahrung ermöglichen wir Kreativteams, Ressourcen zu maximieren, Reibungsverluste zu reduzieren und eine schnellere Markteinführung zu erreichen.«

Cloud und On-Premises

Strawberry Multisite bietet einen hybriden Ansatz für Postproduktions- und Redaktionsteams, die aufgrund steigender Kosten oder Einschränkungen im Workflow vor Herausforderungen bei der vollständigen Cloud-Einführung stehen. Die Lösung kombiniert die Effizienz der Cloud mit der Zuverlässigkeit vor Ort und ermöglicht es Teams, Workflows auszugleichen und gleichzeitig die Kontrolle zu behalten.

Zu den Hauptmerkmalen von Strawberry Multisite gehören die nahtlose Flexibilität bei der Umstellung von redaktionellen Workflows auf die Cloud ohne Leistungseinbußen, einfache Projektübertragungen zwischen Cloud- und lokalen Systemen, die Aufrechterhaltung von Disaster-Recovery-Funktionen und die globale Zusammenarbeit über mehrere Standorte hinweg.

Strawberry 7

Die Kollaborationsplattform Strawberry 7 wurde gemeinsam mit Kreativen aus den Bereichen Rundfunk, Postproduktion und Kreativagenturen entwickelt und bietet eine vollständig neu gestaltete Benutzeroberfläche, die auf moderne Kreativtools abgestimmt ist. Die neue Erfahrung verspricht schneller und intuitiver zu sein und die Art und Weise, wie Teams Projekte und Ressourcen verwalten, zu verändern.

Zu den Verbesserungen gehören die »Single-Pane-of Glass Search«, die es Kreativteams ermöglicht, Projekte über On-Site- und Cloud-Umgebungen hinweg zu verwalten sowie bessere Überprüfungs- und Genehmigungswerkzeuge und Funktionen für die Zusammenarbeit.

Cloud-First-Zusammenarbeit mit Strawberry Skies

Die Besucher der NAB Show haben außerdem die Möglichkeit, eine Vorschau von Strawberry Skies zu sehen, einem Cloud-First-Postproduktions-Framework, das für die Zusammenarbeit in Echtzeit entwickelt wurde. Diese Lösung lässt sich in beliebte Kreativ-Anwendungen wie Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects und Avid Media Composer integrieren und ermöglicht so Remote-Bearbeitungs-Workflows und beschleunigt die Postproduktions-Zeitpläne.

»Kreativteams müssen flexibel und von überall aus arbeiten können. Gleichzeitig müssen Content-Häuser ihre Effizienz maximieren und Verschwendung minimieren«, erklärt Barrilleaux. »Multisite erweitert das Strawberry-Framework für die Postproduktion auf alle Produktionsstandorte und ermöglicht es den Benutzern, vom Home-Office aus, aber auch direkt im Postproduktionshaus zu arbeiten – ohne zusätzliche Komplexität, Wartezeiten oder Kapazitätsverschwendung.«