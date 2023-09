Ateliere und Qibb: schlüsselfertige hybride Speicherintegration

Kunden können künftig On-Premise- und Cloud-Storage nahtlos integrieren, um Engpässe zu beseitigen und die Effizienz zu steigern.

Ateliere bietet cloud-native Lösungen für die gesamte Medienlieferkette an und hat sich nun mit Qibb, einem Unternehmen der Qvest Group und Spezialisten für die Integration von Medienanwendungen zusammengetan, um hybride Speicher-Workflows innerhalb der Medienlieferkette zu unterstützen.

Ateliere’s cloud-native Media-Supply-Chain-Workflows und die offene API wurden hierfür nahtlos in die Medien-Workflow-Konnektoren von Qibb integriert. So steht den Kunden nun eine schnelle automatische Übertragung von lokalen Dateien in die Cloud und umgekehrt zur Verfügung.

Diese Zusammenarbeit eröffnet eine ganze Welt neuer Möglichkeiten für Ateliere-Connect-Kunden, die ihren lokalen Betrieb beibehalten und gleichzeitig die Vorteile der Cloud nutzen wollen, ohne dabei einen kohärenten Workflow zu benötigen.

»Bei dieser Partnerschaft geht es nicht nur um Technologie, sondern auch um die Schaffung von Mehrwert. Die Unterstützung hybrider Workflows ist für uns von entscheidender Bedeutung, da wir daran arbeiten, unsere Lösungen für Unternehmen zugänglicher zu machen, die noch nicht vollständig in der Cloud arbeiten«, sagt Dan Goman, CEO von Ateliere. »Unsere Partnerschaft mit Qibb erweitert unser Angebot für Unternehmen, die Inhalte vor Ort speichern und stark nutzen, aber dennoch die zusätzlichen Vorteile der Cloud nutzen möchten.«

Das hocheffiziente und flexible Medien-Ökosystem löst mangelhafte Orchestrierungs- und Workflow-Management-Herausforderungen bei der Arbeit vor Ort und in der Cloud. Kunden mit großen On-Premise-Storage-Pools können nun problemlos Cloud-Workflows entwickeln, die auf geschäftlichen Anforderungen und nicht auf technischen Workarounds basieren.

»Wir bei Qibb sind Experten darin, Medienanwendungen reibungslos zusammenarbeiten zu lassen. Ateliere ist ein großartiges Beispiel dafür, wie wir uns mit Diensten außerhalb unseres Node Catalogs verbinden können«, sagt Roman Holzhause, CTO von Qibb. »Über unseren community-basierten Graph-QL-Konnektor werden alle Ateliere-Objekte, Ereignisse, Auftragserstellung und Workflow-Fortschritt verfügbar. Dies ermöglicht die nahtlose Integration von Ateliere mit mehr als 100 Anwendungen von Drittanbietern im Qibb-Katalog — darunter führende Medienanwendungen und innovative KI-Lösungen. Gemeinsam werden wir ein Höchstmaß an Kundenzufriedenheit sicherstellen, indem wir maßgeschneiderte Workflows und Automatisierungen ermöglichen.«

Über die Ateliere-Qibb-Integration

Die Kompatibilität von Qibb mit der Graph-QL-API von Ateliere und die Integration von Mediensystemen ermöglichen einfache Workflows mit der Low-Code-Umgebung von Ateliere. Alle Objekte, Ereignisse, die Auftragserstellung und der Workflow-Fortschritt sind über die API verfügbar, so dass Anwendungen von Drittanbietern wie Qibb mit benutzerdefiniertem Verhalten arbeiten oder reagieren können.

Vertrieb

