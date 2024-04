FilmLight stellt Nara vor

FilmLight, bekannt für sein Grading-System Baselight, hat die Einführung von Nara angekündigt.

Nara wird auf der NAB 2024 an verschiedenen Partnerständen präsentiert und bietet Medienschaffenden, einschließlich Postproduktionseinrichtungen und VFX-Häusern, sofortigen Zugriff auf Medien von überall auf der Welt. Das Herzstück von Nara ist seine Fähigkeit, eine große Auswahl an Medien nativ zu dekodieren und wiederzugeben, ohne dass eine Transkodierung in Proxy-Dateien erforderlich ist.

Nara rationalisiert Arbeitsabläufe, Zusammenarbeit und Prüfprozesse durch Funktionen wie farbgenaues Streaming, ein umfassendes Back-End-Indexierungssystem und eine breite Codec-Unterstützung.

Sam Lempp, Head of Business Development bei Nara, betont, dass die Plattform kreative Teams verbindet und ihnen ermöglicht, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren.

Die Verwaltung des Zugriffs auf Mediendateien ist eine ständige Herausforderung bei der Postproduktion. Nara bietet einen kontrollierten Medienzugriff über einen webbasierten Medienbrowser mit maximaler Sicherheit und effizientem Durchsuchen einer breiten Palette von Bildbeständen. Nara unterstützt die Dekodierung und Vorschau von Assets in proprietären oder Codecs mit hoher mit hoher Bitrate.

Das webbasierte Medienstreaming von Nara ermöglicht eine farbgenaue Wiedergabe für große Dateimengen direkt im Browser. Der Medienindex von Nara bietet medienspezifische Metadaten für schnelle Suche und Zugriff. Molinare, ein führendes Postproduktionshaus in London, lobt die Effizienz von Nara bei der Suche nach Medien und der sicheren Anzeige im richtigen Farbraum.

Nara kann auf einem Netzwerkspeicher im Rechenzentrum oder in der Cloud bereitgestellt werden. Die Lösung ist vollständig skalierbar und einfach integrierbar. Lempp betont die Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit von Nara für alle Nutzer, unabhängig davon, ob sie Baselight-Kunden sind oder nicht.