Präzision auf Knopfdruck: EIZO Referenzmonitor PROMINENCE CG1

Die ersten Exemplare des neuen HDR-Referenzmonitors ColorEdge PROMINENCE CG1 aus dem Hause EIZO werden gerade ausgeliefert. Christian Ohlig, Produktmanager von EIZO Europe, liefert im Interview interessante Einblicke in die Konzeption des Referenzmonitors.

Was macht den neuen CG1 von EIZO aus?

Ohlig: Der neue PROMINENCE CG1 ist ein Referenzmonitor für das hochpräzise Color Grading von Film- und Kinoproduktionen. Was die groben Paneleigenschaften angeht, halten wir an der doppelschichtigen LCD-Technolgie und bewährten Specs wie der Maximalhelligkeit von 1.000 Nits und einem Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 fest. Das hat sich de facto als Branchenstandard etabliert und als ideale Werte das Color Grading von HDR-Inhalten bewährt.

Zahlreiche Gespräche mit Coloristen haben ergeben, dass es nicht erstrebenswert ist, weiteren Helligkeitsrekorde anzustreben, weil diese immer mit Verfahren wie »Local Dimming« oder »Automatic Brightness Limiter« einhergehen, die die Bildqualität beeinträchtigen.

Wir haben uns stattdessen voll auf die Verbesserung der Bildqualität konzentriert, der Konnektivität ein großes Update spendiert und wollen das Farbmanagement und die regelmäßige Kalibrierung so präzise, mühelos und kostengünstig wie möglich machen. Um das zu erreichen, bieten wir unseren Kunden eine durchdachte Gesamtlösung aus Hard- und Software an.

Was hat sich bei den Anschlüssen getan?

Ohlig: IP-basierte Workflows werden immer beliebter. Deshalb hat der CG1 zwei SFT28-Slots, mit denen er sich perfekt in SMPTE ST2110-basierte Installationen integrieren lässt. SDI ist natürlich weiterhin an Bord. Und auch der HDMI-Anschluss kann jetzt durch FRL-Unterstützung 4:4:4 12-Bit-4K-Daten verarbeiten.

Was meinen Sie mit Gesamtlösung?

Ohlig: Viele Coloristen beklagen, dass die Kalibrierung von Referenzmonitoren sehr komplex, zeitaufwändig und teuer sei, weil dazu oftmals externe Dienstleistungen eingekauft oder teure Programme erworben werden müssten. Wir haben uns deshalb zum Ziel gesetzt, die regelmäßige Qualitätssicherung des Referenzmonitors einfacher, schneller und kostengünstiger zu machen.

Einfacher, schneller und kostengünstiger, wie erreicht man das?

Ohlig: Wir haben dazu in den Vorgänger des CG1 unseren seit vielen Jahren bewährte integrierte Kalibrierungssensor-Technologie eingebaut. Unsere Sensoren bewähren sich schon seit vielen Jahren in allen Monitoren der CG-Serie und wurden von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences mit dem Sci-Tech Award ausgezeichnet. Der integrierte Kalibrierungssensor wird im Werk individuell mit dem Referenzmessgerät Minolta CS2000 korreliert, wodurch maximale Präzision sichergestellt wird. Anwender können den integrierten Sensor ebenfalls mit eigenen Referenzsensoren korrelieren. Im Zusammenspiel von integriertem Sensor und unserer kostenlosen Kalibrierungssoftware »ColorNavigator« lässt sich eine automatisierte Qualitätssicherung aufbauen. Im Monitor lassen sich bis zu zehn Presets für unterschiedliche Bildeinstellungen hinterlegen. Diese können in vom Nutzer vorgegebenen Intervallen automatisch rekalibriert werden. Eine zusätzliche, kostenpflichtige Software wird ebenso wenig gebraucht wie ein zusätzlicher, externer Sensor. Und mit dem ColorNavigator Network lässt sich sogar ein standortübergreifendes Netzwerk von EIZO-Monitoren zentral administrieren und global qualitätssichern.

Wir sieht eine standortübergreifende Lösung praktisch aus?

Ohlig: Ein Systemadministrator kann Monitoreinstellungen global installieren, aktivieren, die Kalibrierung auslösen, ein regelmäßiges Rekalibrierungsintervall vorgeben und am Schluss die Tastensperre des Monitors aktivieren. Außerdem bieten wir API-Schnittstellen an, über die Funktionen von ColorNavigator/-Network aus Anwenderprogrammen heraus genutzt werden können. So lassen sich individuelle, komfortable Lösungen erschaffen, die den Farbmanagement-Workflow einfacher, weniger fehleranfällig und kostengünstiger machen können, ohne auf Präzision verzichten zu müssen.