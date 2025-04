Video: Automatisierte Highlight-Produktion für Sport

AWS zeigte, wie sich mit KI auf der AWS-Plattform innerhalb weniger Minuten Highlight-Edits erstellen lassen. Jens Gnad erläutert im Video, wie das geht.

AWS präsentierte bei der NABShow, wie sich mit unterschiedlichen KIs, die auf der AWS-Plattform laufen, ein vollautomatisches System zur Erstellung von Highlight-Videos bei Sportveranstaltungen zusammenstellen lässt.







Um das Ganze am konkreten Beispiel zu zeigen, hatte AWS im Foyer der West Halle Rennauto-Simulatoren aufgebaut, die Interessierte nutzen konnten. Das Rennen wurde in einer Regie am Stand von AWS produziert, und daraus im Anschluss ein Highlight-Schnitt generiert – »vollkommen automatisiert und innerhalb weniger Minuten, erläutert Jens Gnad, Geschäftsführer Logic Media Solutions, im Video.

Die Demonstration umfasste eine Kette von KI-gestützten Verarbeitungsschritten:

Eine erste KI analysiert das Programmsignal und erstellt einen grundlegenden Highlight-Schnitt aus dem Rohmaterial

Ein Compositing-Tool verfeinert den Schnitt mit professionellen Blenden und Übergängen

Eine weitere KI analysiert den Videoinhalt und erstellt einen passenden Kommentar

Dieser Kommentar wird mittels Text-to-Speech-Technologie in fünf verschiedenen Sprachen vertont

Eine letzte KI passt das Format dynamisch an, indem sie ein smartes 9:16-Format erstellt, das bei schnellen Szenen automatisch auf 16:9 umschaltet

Als zweites Beispiel wurde ein System vorgestellt, bei dem KI-Agenten miteinander kommunizieren, um Videozusammenfassungen und Clip-Titel zu erstellen. Dabei prüfen die Agenten gegenseitig ihre Arbeit und weisen auf fehlende Informationen hin.

Diese Demonstration zeigt, wenn auch derzeit noch eher experimentell, wie KI-Systeme zukünftig kooperativ an kreativen Aufgaben arbeiten könnten.

Diese Innovationen geben einen faszinierenden Ausblick auf die Zukunft der automatisierten Medienproduktion und könnten besonders für schnell produzierte Sportnachrichten neue Möglichkeiten eröffnen.