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Kompakte 4K-POV-Kamera mit NDI|HX3 für IP-Workflows

Marshall Electronics stellt mit der CV376 eine POV-Kamera vor, die UHD-Auflösung, Wechselobjektivmount und simultane HDMI- sowie Netzwerkausgabe in einem kompakten Gehäuse vereint.
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Marshall Electronics stellt mit der CV376 eine POV-Kamera vor.

Marshall Electronics präsentiert auf der NAB 2026 die CV376 Compact NDI|HX3 HDMI POV Camera – eine 4K-Kamera, die für den flexiblen Einsatz in modernen IP-basierten Produktionsumgebungen konzipiert ist. Der 8,46-Megapixel-Sensor im 1/2,8″-Format liefert UHD-Video mit bis zu 3840 × 2160p60 über HDMI und Netzwerk gleichzeitig. Für IP-Workflows setzt die CV376 auf NDI|HX3 mit 1080p50/60 sowie zusätzliche Protokolle wie NDI|HX2, RTSP, RTMP und SRT. H.264- und HEVC-Encoding sind ebenfalls an Bord.

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Die Kamera bietet simultane HDMI- sowie Netzwerkausgabe in einem kompakten Gehäuse.

Ein wesentliches Merkmal ist der wechselbare CS- und C-Objektivanschluss, der Anwendern erlaubt, die Kamera für unterschiedlichste Einsatzszenarien anzupassen – von engen POV-Aufnahmen bis hin zu Weitwinkelproduktionen. Das Objektiv wird separat erworben. Die Kamera richtet sich an Broadcast, eSports, Gottesdienst-Übertragungen, Corporate AV und Live-Event-Produktionen.

Die Installation vereinfacht ein kleiner Joystick am Breakout-Kabel für den direkten OSD-Zugriff vor Ort. Remote-Konfiguration und Farbabgleich erfolgen per Visca over IP und einer webbasierten GUI – praktisch für Multi-Kamera-Setups. Weitere Features: Audio-Eingang für Embedding sowie eine 1/4″-20-Gewindebuchse für flexibles Rigging. Die Stromversorgung läuft wahlweise über das mitgelieferte 12-VDC-Netzteil oder per PoE über ein einzelnes CAT-Kabel.

Die CV376 soll im Sommer 2026 auf den Markt kommen (D-Vertrieb: Vision2See).

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