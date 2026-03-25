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Equipment

Kompakte Highspeed-Kamera Pixboom Spark

Die CBM GmbH erweitert ihr Produkt-Portfolio um die neue Pixboom Spark.

©CBMDie kompakte High-Speed-Kamera richtet sich an professionelle Anwender in Werbung, Broadcast, Sport sowie Industrie und Forschung, die höchste Bildraten mit präziser, verzerrungsfreier Bildwiedergabe benötigen.

Im Zentrum der Spark arbeitet ein Super-35mm-Backside-Illuminated-CMOS-Sensor mit Global Shutter. Die Kamera erreicht bis zu 1.000 fps in 4K, bis zu 1.800 fps in 2K sowie 4.6K Open Gate mit bis zu 670 fps. Rolling-Shutter-Artefakte wie Verzerrungen oder »Jello«-Effekte werden vollständig vermieden – ein entscheidender Vorteil bei High-Speed-Aufnahmen mit kurzen Belichtungszeiten.

©CBMDank BSI-Sensorarchitektur und Dual Native ISO liefert die Pixboom Spark über 13 Blendenstufen Dynamikumfang sowie ein stabiles Signal-Rausch-Verhältnis auch bei hohen Bildraten. Dies gewährleistet konsistente Ergebnisse in stark ausgeleuchteten Studios ebenso wie in kontrollierten Low-Light-Situationen.

Ein zentrales Merkmal ist die direkte, bufferfreie Aufzeichnung auf NVMe-Medien. Kontinuierliche High-Speed-Aufnahmen sind möglich und ausschließlich durch die Speicherkapazität limitiert. Eine integrierte Pre-Record-Funktion zeichnet Ereignisse bereits vor dem Auslösen auf und erhöht die Sicherheit bei unvorhersehbaren Aktionen.

©CBMDie Spark ist als vollständig integriertes System konzipiert: Aufnahme, Vorschau und Wiedergabe erfolgen direkt am Gerät. Ein hochauflösender 3,5″-Touchscreen mit 6,22 Millionen Bildpunkten sowie zusätzliche physische Bedienelemente ermöglichen eine sichere Bedienung in Studio-, Gimbal -oder Drohnen-Setups. Für professionelle Produktionen stehen 12G-SDI, HDMI 2.0, Genlock, Timecode und USB-C zur Verfügung.

Das kompakte Aluminium-Unibody-Gehäuse (ca. 1,1 kg) ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und verfügt über ein integriertes Thermomanagement. Wechselbare Objektiv-Mounts (PL, E, EF) mit voller elektronischer Kommunikation erlauben eine flexible Integration in bestehende Cinema-Workflows.

Typische Einsatzbereiche sind Commercial- und Produktfilm, Broadcast- und Live-Produktionen, Sport- und Bewegungsanalyse, industrielle Hochgeschwindigkeitsaufnahmen sowie kreative Content-Produktionen mit cineastischer Zeitlupe.

Technische Eckdaten

• Super-35mm BSI CMOS Sensor mit Global Shutter
• 13 Blendenstufen Dynamikumfang, Dual Native ISO
• 4K bis 1.000 fps | 2K bis 1.800 fps | 4.6K Open Gate bis 670 fps
• Direkte NVMe-Aufzeichnung mit unbegrenzter Laufzeit
• Pre-Record-Funktion
• 12G-SDI, HDMI 2.0, Genlock, Timecode, USB-C
• 3,5″-Touchscreen (6,22 Mio. Bildpunkte) + physische Bedienelemente
• Wechselbare Mounts: PL, E, EF
• Gewicht ca. 1,1 kg, aktives Thermomanagement

CBMHighspeedKameraPixboom Spark
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