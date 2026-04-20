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NAB26: Blackmagic Fairlight Live
Blackmagic Design stellt auf der NAB 2026 Fairlight Live vor — eine kostenlose Anwendung, die Fairlights Audio-Werkzeuge in Live-Produktionen bringt.
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Am 21. & 22. April veranstalten die Medientage München in der HFF München die neue Konferenz »AI & Media«. Im Fokus steht Künstliche Intelligenz in der TV-, Film- und Medienproduktion.
München
21. - 22. April
Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai
Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September
Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September
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