Neues Studio für NTV

Ab Mai sendet NTV aus seinem neuen Studio im Kölner Sendezentrum. Als erstes vollständig automatisiertes Studio von RTL Deutschland ist das Set jederzeit sendebereit, hochflexibel und gezielt auf die Anforderungen eines 24/7-Newsbetriebs und dynamischer Breaking-News-Lagen ausgelegt.

Gleichzeitig setzt NTV auch gestalterisch ein klares Zeichen: Ein konsequent eingesetztes, intensives Rot prägt das Studio.

Dabei wurde die gesamte Produktionsumgebung grundlegend neu gedacht – von der Architektur über die technischen Systeme bis hin zu redaktionellen Workflows. Entstanden ist ein 230 Quadratmeter großes, frei begehbares Realset.

Technologie & Produktion

Das neue Nachrichtenstudio von NTV ist vollständig automatisiert und verbindet moderne Produktionsprozesse mit einer leistungsfähigen, netzwerkbasierten Infrastruktur. Redaktionelle Inhalte werden über das Newsroom-System Octopus News in Echtzeit in Regieabläufe übersetzt, wodurch manuelle Eingriffe auf ein Minimum reduziert werden. So kann das Studio jederzeit unmittelbar auf aktuelle Nachrichtenlagen reagieren und innerhalb kürzester Zeit on air gehen.

Für die Bildgestaltung kommen insgesamt fünf robotische Kamerasysteme zum Einsatz, darunter vier frei bewegliche Kameras sowie eine Railcam auf einer 18 Meter langen Deckenschiene von Blackcam. Durch intelligentes Tracking folgen die Kameras automatisch den Bewegungen der Moderatorinnen und Moderatoren und ermöglichen eine dynamische Inszenierung bei gleichzeitig hoher Präzision. Steuerung und Automation der Komponenten realisierte KST Moschkau mit dem CamBot-System.

Die vollständig IP-basierte Infrastruktur macht die Produktionsumgebung skalierbar, weltweit vernetzbar und zukunftssicher. Gleichzeitig stärkt sie die Live-Fähigkeit des Senders: Mehr Schalten und ein flexibler Zugriff auf nationale und internationale Quellen sind jederzeit möglich.

Zudem sorgen automatisierte Teleprompter-Systeme mit Spracherkennung sowie KI-gestützte Audio-Workflows auch in hektischen Breaking-News-Situationen für eine konstant hohe Qualität. Zusätzlich verfügt das Studio über einen digitalen Zwilling (»Digital Twin«), in dem neue Kamerapositionen, Grafiken und Inszenierungen virtuell entwickelt und getestet werden können, unabhängig vom laufenden Sendebetrieb. Damit schafft NTV die Voraussetzungen, um seine Stärken in der schnellen und verlässlichen Berichterstattung technologisch fortwährend zu optimieren.

Design & visuelle Umsetzung

Das neue NTV Studio setzt die gestalterische Linie aller News-Studios im Kölner Sendezentrum konsequent fort und ist Teil eines einheitlichen Lead-Designs von RTL Deutschland. Gleichzeitig bewahrt NTV ein klar eigenständiges Erscheinungsbild mit hohem Wiedererkennungswert: Im Zentrum des Designkonzepts steht die Farbe Rot als konsequente visuelle Leitlinie.

Die fünf rund 70 Quadratmeter großen LED-Walls bilden die zentrale visuelle Fläche des Studios. Sie fungieren als digitale Bühne für modernes, interaktives Storytelling (gesteuert über CamBot und Panasonic Kairos). Neue Präsentationsformen, etwa der Einsatz von sogenannten »Wall-Reportern« für interaktive Erklärgrafiken, erweitern die Möglichkeiten der Berichterstattung und machen komplexe Inhalte anschaulich und verständlich erlebbar.

Das Studiodesign stammt vom Wiener Design- und Architekturbüro Veech x Veech unter der Leitung von Stuart Veech. Das Büro verantwortet unter anderem auch das größte News-Studio im Sendezentrum in Köln-Deutz, die Heimat von Punkt 12, RTL Aktuell und dem RTL Nachtjournal, das Rooftop-Studio, bekannt aus den NFL-Übertragungen, sowie den Nachrichtenauftritt des RTL/NTV Hauptstadtstudios.

Martin Gradl, Geschäftsführer RTL News & NTV, sagt: »Das neue NTV Studio ist eine gezielte Investition in die Qualität und Zukunft des Nachrichtenjournalismus bei RTL Deutschland. Wir setzen auf moderne Technologie, um Geschwindigkeit, Verlässlichkeit und Relevanz weiter zu stärken. Gleichzeitig entwickeln wir NTV als führende Newsmarke konsequent crossmedial weiter.«