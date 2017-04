Mit Element präsentiert Convergent Design neue Geräte mit Recorder-/Switcherfunktionalität, die sich besonders für Multikameraproduktionen eignen sollen.

Convergent Design, Hersteller von On-Set-Recordern, stellt eine neue Serie von Multikanal-Recordern und -Switchern vor. Alle neuen Geräte sind vierkanalig ausgelegt. Während das Einsteigergerät Element 1 nur aufzeichnen kann, fungieren die beiden anderen Geräte zusätzlich auch als Switcher.

Die Recorder können vier HD-Signale via HDMI (Element 1 & 2) und SDI (Element 3) aufzeichnen und wiedergeben.

Alle drei sind in der Lage, komprimierte Videoclips via Gigabit Ethernet auszugeben und gleichzeitig vier Audio-/Videoströme in ProRes auf SSDs aufzuzeichnen oder wiederzugeben.

Convergent betont, dass dank der Aufzeichnung mehrerer Kameraströme auf einem Recorder viele Datenhandling-Jobs entfallen, etwa das Kopieren von unterschiedlichen Speicherkarten, das Umbenennen von Videoclips, Re-Syncing des Timecodes oder das Transcoding in einen bearbeitbaren Codec.

Durch ISO-Aufzeichnung aller Kamerasignale auf ein einzelnes SSD-Laufwerk werden Kosten und Arbeitsaufwand minimiert, so Convergent. Sobald die Aufnahme abgeschlossen ist, wird das Material ohne weitere Arbeitsschritte für die Weiterbearbeitung verfügbar. Proxys können simultan über USB auf einen weiteren Speicher aufgezeichnet werden.

Preis und Verfügbarkeit der Geräte nannte der Hersteller noch nicht.